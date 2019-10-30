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Неизвестные подорвали здание муниципалитета в сирийской провинции Дейр-эз-Зор

Неизвестные подорвали здание муниципалитета в сирийской провинции Дейр-эз-Зор

 Присоединившаяся к боевикам YPG женщина назвала пребывание с ними адом

Присоединившаяся к боевикам YPG женщина назвала пребывание с ними адом
9:22   30 Октября 2019
Весь мир

Неизвестные подорвали здание муниципалитета в сирийской провинции Дейр-эз-Зор

Неизвестные подорвали здание муниципалитета в сирийской провинции Дейр-эз-Зор

Здание муниципалитета в городе Джадид-Экайдат провинции Дейр-эз-Зор в Сирии было заминировано и подорвано, сообщает «Федеральное агентство новостей» со ссылкой на «Сирийскую обсерваторию по правам человека». Отмечается, что оно частично разрушилось, данных о жертвах и пострадавших нет.

ФАН также рассказал и о других новостях САР 30 октября со ссылкой на военный источник Ахмада Марзука. 

Так, Сирийская арабская армия продолжает воевать с членами группировки «Хайят Тахрир аш-Шам»* (запрещена в России) на севере Латакии. «Исламской партии Туркестана»* (запрещена в России), которая сдерживает правительственные силы у города Кабана, на помощь пришли около полутысячи боевиков «Джебхат ан-Нусры»*(запрещена в России). Переброска сил велась скрытно и по запросу полевых командиров туркестанцев.

САА смогла ликвидировать несколько десятков террористов, а также ударить по их позициям в долине Аль-Габ. Однако и их ряды не остаются без потерь: члены группировок не только убивают военных, но и уничтожают их технику.

Неизвестные подорвали здание муниципалитета в сирийской провинции Дейр-эз-Зор

По состоянию на 7.00 среды в зоне безопасности, которая была создана на основе российско-турецкого меморандума, почти не осталось курдских боевиков. Вместе с тем, поступают сообщения об отдельных нападениях на протурецкие силы в провинции Хасака. Также банды курдов продолжают терроризировать население северной части республики. Так, в деревне Рубайя они захватили дома гражданских и школу, а в городе Абу-Расин разместили полевой госпиталь в здании образовательного учреждения.

Конвой Военной полиции России в сопровождении группы правительственных сил САР был замечен на дороге, которая связывает Телль-Тамр и Хасаку. В колонне присутствуют два БТР, несколько «Уралов» и технические средства САА.

* «Хайят Тахрир аш-Шам», «Исламская партия Туркестана», «Джебхат ан-Нусра» — террористические организации, запрещены на территории России.

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Автор: Анна Манц
#сирия

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