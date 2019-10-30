Осташко назвал привлечение РФ к решению курдской проблемы в Сирии логичным шагом Турции

Политический аналитик и главный редактор сетевого издания PolitRussia Руслан Осташко оценил роль России в урегулировании ситуации в Сирии, где Турция борется с курдскими террористами.

«Во-первых, ситуация была нерешаемой в короткой, даже средней перспективе до тех пор, пока не вмешалась Россия, и лично президент Владимир Путин не договорился с Реджепом Тайипом Эрдоганом. И сразу курды зашевелились, сделали то, что должны были сделать», — заметил он в беседе с «Федеральным агентством новостей».

Однако риски сохраняются, так как курдские вооруженные формирования продолжают контролировать часть территорий. Эти земли могут стать источником новых проблем, «центром зарождения и развития терроризма» в арабской республике, считает эксперт.

Он уверен, что необходимо привлечь российских военных для решения проблемы. Если же этим будет озабочена только Анкара, то она будет преследовать собственные задачи.

«Курдские террористические отряды надо уничтожать. Соответственно, сейчас со стороны курдов было бы правильным решением предложить российским ВС принять участие в ликвидации поддерживаемых США курдских террористических формирований и встать на сторону антитеррористической коалиции. Не знаю, способны ли на это сами курды, есть ли у них настолько высокий уровень организации, чтобы принимать такие решения, но это было бы правильно», — сказал политический аналитик.

Собеседник настаивает, что помощь России — это ключ к урегулированию сирийского конфликта. К тому же, страна не раз доказывала, что она способна усадить за стол переговоров самых заклятых врагов.

Ранее глава российского министерства обороны генерал армии Сергей Шойгу заявил, что курдские радикалы покинули зону безопасности на северо-востоке Сирии досрочно. В регион вошли военная полиция РФ и сирийские погранвойска для патрулирования.