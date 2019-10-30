Анкара осудила антитурецкие санкции, одобренные в Вашингтоне

Анкара осудила принятие проекта закона о санкциях против Турции, которое состоялось накануне, 29 октября, в США. Соответствующее заявление опубликовали на сайте турецкого министерства иностранных дел.

Напомним, что палата представителей практически единогласно проголосовала за законопроект, предусматривающий введение экономических ограничений в отношении высших должностных лиц Турции и банка Halkbank. Также документ предусматривает блокировку активов чиновников страны и предписывает предоставить в Конгресс сведения о средствах семьи главы государства Тайипа Эрдогана.

Далее законопроект должен пройти Сенат. Если его поддержат и там, то он отправится на подпись президенту Штатов Дональду Трампу.

«Мы решительно осуждаем принятие законопроекта в Палате представителей США сегодня (29 октября), предусматривающего санкции против Турции в связи с операцией «Источник мира», — указано в публикации МИД Турции.

В заявлении указано, что проект закона противоречит договоренностям по Сирии, которые были достигнуты 17 октября между Вашингтоном и Анкарой, а также не соответствует духу Североатлантического альянса. Ведомство призвало Соединенные Штаты не использовать двусторонние отношения во внутриполитических интересах.

«Мы призываем администрацию США принять необходимые меры, чтобы предотвратить дальнейшее ухудшение наших отношений», — сказано на сайте ведомства.

Турция 9 октября объявила о старте военной операции антитеррористической направленности «Источник мира» против курдов из «Демократических сил Сирии», которые под предлогом освобождения восточных районов арабской республики от «Исламского государства»* (запрещено в России) попросту оккупировали территории. Они также стали давить на местное население — арабов-суннитов.

В то время как САА, ВКС РФ и дружественные им силы действительно боролись с террористической угрозой, курды-боевики переманивали членов ИГ* в свои ряды, обещая высокие посты. Самых оголтелых фанатиков они нейтрализовали, либо переформатировали в «спящие ячейки» под управлением западных спецслужб.

Турецкие силы хотели очистить от боевиков, связанных с запрещенной в стране Рабочей партией Курдистана, приграничную зону и часть стратегической трассы М4, как заявлял глава страны Тайип Эрдоган. Армии Турции и их союзникам удалось освободить ряд населенных пунктов от террористов.

17 октября Анкара и Вашингтон достигли договоренности о перемирии. Турецкая сторона приостановила операцию «Источник мира» на 120 часов. Курдские радикалы же за этот период должны были покинуть захваченные территории. В противном случае, турецкие военные продолжили бы наступление до полного освобождения земель.

22 октября глава Турции Тайип Эрдоган встретился с российским коллегой Владимиром Путиным в Сочи. На встрече они пришли к соглашению о создании 30-километровой зоны безопасности в северной части арабской республики. Тогда курдским радикалам дали 150 часов, чтобы покинуть буферную зону. После этого силы Турции и России приступят к патрулированию территории.

* «Исламское государство» (ИГ) — террористическая организация, запрещена на территории России.