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 Обвиняя Турцию в химатаке, курды используют американскую методичку - эксперт

Обвиняя Турцию в химатаке, курды используют американскую методичку - эксперт
7:46   30 Октября 2019
Весь мир

Обвиняя Турцию в химатаке, курды используют американскую методичку - эксперт

Обвиняя Турцию в химатаке, курды используют американскую методичку - эксперт

Курдские боевики повторяют фейк об использовании химоружия в Восточной Гуте, обвиняя Анкару в атаках фосфорными боеприпасами. Об этом заявил в интервью ФАН эксперт ассоциации военных политологов, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г. В. Плеханова Андрей Кошкин.

Эксперт отметил, что руководство курдских боевиков, как и США, намерено выставить Турцию в неприглядном виде. По этой причине подобного рода провокации со стороны курдов будут повторяться, подчеркнул он.

По словам Кошкина, США, будучи «хозяевами» курдских боевиков, не заинтересованы в продолжении военной операции Турции, поэтому ищут способы навредить. Другим важным аспектов является информационное и психологическое воздействие, отметил эксперт.

«Тогда очень много говорили про Думу и про «Белые каски», которые уже не единожды были уличены в создании поддельных видеороликов. Сейчас мы видим очень похожую ситуацию, как будто по одному лекалу делалось», - заявил он.

Политолог отметил, что тогда это временно сработало - мировая общественность была настроена против Сирии и России. Сегодня, по его словам, провокация нужна для срыва дипломатических усилий Москвы и Анкары.

«Это провокация и, соответственно, нужно дать общественности возможность убедиться в том, что силы, которые выступают против Турции, прибегают к таким нечистоплотным действиям», - отметил Кошкин.

По словам эксперта, США - это и есть те силы, которые заинтересованы в том, чтобы навредить Турции в информационном пространстве. Вашингтону нужно доказать миру, что США и курдские боевики поступают правильно, тогда как Анкара и Москва - нет.

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Автор: Олег Королев
#сирия #турция #курды #фосфор

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