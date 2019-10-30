Подлодка «Князь Владимир» впервые провела пуски баллистической ракеты «Булава»

Российская атомная подлодка «Князь Владимир» (класс «Борей) провела испытания баллистической ракеты «Булава», сообщает Минобороны РФ.

Ракетный крейсер проекта 955А стрелял стрелял с подводного положения в акватории Белого моря по камчасткому полигону Кура.

По данным ведомства, полеты ракеты прошли в штатном режиме. Учебно-боевые блоки «Булавы» прибыли на полигон в обозначенное время, что было зафиксировано средставми объективного контроля.

Согласно государственной программе вооружений, в интересах ВМФ РФ планируется построить восемь подлодок класса «Борей». На текущий момент завершены три субмарины: «Владимир Мономах», «Александр Невский» и «Юрий Долгорукий». Четвертая подводная лодка - «Князь Владимир», сейчас проводятся ее ходовые испытания.

«Булава» - трехступенчатая твердотопливная межконтинентальная баллистическая ракета, способная нести до десяти ядерных блоков.