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Подлодка «Князь Владимир» впервые провела пуски баллистической ракеты «Булава»

Подлодка «Князь Владимир» впервые провела пуски баллистической ракеты «Булава»

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7:12   30 Октября 2019
Весь мир

Подлодка «Князь Владимир» впервые провела пуски баллистической ракеты «Булава»

Подлодка «Князь Владимир» впервые провела пуски баллистической ракеты «Булава»

Российская атомная подлодка «Князь Владимир» (класс «Борей) провела испытания баллистической ракеты «Булава», сообщает Минобороны РФ.

Ракетный крейсер проекта 955А стрелял стрелял с подводного положения в акватории Белого моря по камчасткому полигону Кура.

По данным ведомства, полеты ракеты прошли в штатном режиме. Учебно-боевые блоки «Булавы» прибыли на полигон в обозначенное время, что было зафиксировано средставми объективного контроля.

Согласно государственной программе вооружений, в интересах ВМФ РФ планируется построить восемь подлодок класса «Борей». На текущий момент завершены три субмарины: «Владимир Мономах», «Александр Невский» и «Юрий Долгорукий». Четвертая подводная лодка - «Князь Владимир», сейчас проводятся ее ходовые испытания.

«Булава» - трехступенчатая твердотопливная межконтинентальная баллистическая ракета, способная нести до десяти ядерных блоков.

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Автор: Олег Королев
#булава #князь владимир

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