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6:44   30 Октября 2019
Ближнее зарубежье

Армения приветствовала решение Конгресса США признать геноцид армян

Армения приветствовала решение Конгресса США признать геноцид армян

Армянский премьер Никол Пашинян и министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян приветствовали решение палаты представителей США признать геноцид армян в Османской империи в 1915 году.

Во вторник палата представителей приняла резолюцию большинством - 405 человек за, 11 - против.

Пашинян на своей странице в Twitter написал, что приветствует историческое голосование конгресса США. По его словам, данная резолюция является «смелым шагом к служению исторической справедливости», которая также принесет утешение миллионам потомкам выжившим в геноциде армян.

Премьер также поздравил соотечественников, выразив восхищение армянской диаспорой в США, чьи упорство и самоотверженности были движущей силой и и вдохновением для исторического голосования.

Глава МИД Армении в свою очередь отметил, что «справедливость и правда» отразились в резолюции.

Турция традиционно отвергает обвинения в геноциде армян. В Анкаре настаивают на отказе от термина «геноцид», поскольку во время событий 1915 года были жертвами как турки, так и армяне.

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Автор: Олег Королев
#турция #армения #конгресс сша #геноцид армян

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