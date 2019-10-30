Российские военные готовят маршруты совместного с Турцией патрулирования на севере Сирии
Российская военная полиция прокладывает маршруты для совместного с Турцией патрулирования на севере Турции. Об этом сообщил офицер военной полиции РФ.
Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что в соответствии с сочинскими договоренностями курдские вооруженные формирования были досрочно выведены. Он уточнил, что на северо-восток Сирии зашли сирийские пограничники и российская военная полиция.
Офицер военной полиции сообщил РИА «Новости», что на данный момент идет прокладка нескольких маршрутов для того, чтобы всегда имелись как основной, так и запасной маршруты движения.
По его словам, сейчас идет разведка местности, дорог и маршрутов. Он отметил, что задачами российских подразделений является патрулирование ради мира и стабилизации.
Российский военный отметил, что местные жители, независимо от возраста, дружелюбно встречают флаг России.
«Все остановки наши, как правило, сопровождаются сбором местного населения. Они активно нас фотографируют, снимаются на фоне нашей техники, на фоне наших военнослужащих», - рассказал офицер.