Российские военные готовят маршруты совместного с Турцией патрулирования на севере Сирии

Российская военная полиция прокладывает маршруты для совместного с Турцией патрулирования на севере Турции. Об этом сообщил офицер военной полиции РФ.

Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что в соответствии с сочинскими договоренностями курдские вооруженные формирования были досрочно выведены. Он уточнил, что на северо-восток Сирии зашли сирийские пограничники и российская военная полиция.

Офицер военной полиции сообщил РИА «Новости», что на данный момент идет прокладка нескольких маршрутов для того, чтобы всегда имелись как основной, так и запасной маршруты движения.

По его словам, сейчас идет разведка местности, дорог и маршрутов. Он отметил, что задачами российских подразделений является патрулирование ради мира и стабилизации.

Российский военный отметил, что местные жители, независимо от возраста, дружелюбно встречают флаг России.