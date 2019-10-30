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5:44   30 Октября 2019
Ближнее зарубежье

Госдолг Украины за месяц вырос на миллиард долларов

Госдолг Украины за месяц вырос на миллиард долларов

Государственный долг Украины вырос в сентябре на один процент - до 83 миллиардов долларов. Об этом сообщает пресс-служба украинского министерства финансов.

Отмечается, что в течение сентября сумма госдолга и гарантированного государством долга уменьшилась на 69,44 миллиардов гривен. В долларовом эквиваленте государственный и гарантированный государством долг возрос на 1,02 миллиарда американских долларов.

Месяц назад, согласно данным на 30 сентября, госдолг Украины составлял 82,95 миллиарда долларов.

В июне украинский госдолг вырос на 1,96 миллиарда долларов.

Верховная рада Украины готовится принять в первом чтении проект государственного бюджета на следующий год. Некоторые нардепы считают этот документ станет унижением для учителей, воспитателей и сирот, поскольку в нем подразумевается серьезное сокращение финансовой помощи для данной категории граждан.

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Автор: Олег Королев
#украина #госдолг

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