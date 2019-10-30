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5:07   30 Октября 2019
Весь мир

Палата представителей США одобрила санкции против Турции из-за операции против курдских боевиков

Палата представителей США одобрила санкции против Турции из-за операции против курдских боевиков

Палата представителей США одобрила пакет санкций против Анкары в связи с антитеррористической операцией Турции «Источник мира» против вооруженных бандформирований курдов и покупкой российских ЗРС С-400.

Документ предписывает президенту США Дональду Трампу вводить ограничения против лиц, причастных к антитеррористической операцией Турции против вооруженных бандформирований курдов - в частности, против турецкого министра обороны Хулуси Акара.Также в тексте говорится, что администрация США в рамках закона CAATSA обязана ввести ограничения в связи с покупкой Анкарой С-400.

В соответствии с документом, Госдеп должен сообщить президенту США и конгрессу о других турецких должностных лицах, которые причастны к операции. Речь идет также о лицах, которые умышленно содействовали крупным сделкам с участием турецких вооруженных сил или оборонной промышленности.

Конгрессмены  обязывают президента США ввести финансовые санкции в отношении крупного турецкого государственного банк Halkbank, а также любых финасовых учреждений, которые помогали сделкам.

Согласно документу, Госдеп, Минфин США и разведка обязаны предоставить подробную информацию об инвестициях, активах, деловых интересах и доходах президента Турции.

Теперь законопроект должен быть рассмотрен в верхней палате Конгресса США.

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Автор: Олег Королев
#сирия #турция #курды #с-400 #конгресс сша

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