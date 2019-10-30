США использовали нескольких сценаристов для создания фейка об «убийстве» аль-Багдади - эксперт

Фейки о мнимой ликвидации аль-Багдади свидетельствует, что администрации действующего президента США Дональда Трампа была поставлена задача проявить себя. Об этом заявил «Политэксперту» доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова, член экспертного совета общественной организации «Офицеры России» Александр Перенджиев.

По его мнению, целью данного фейка является демонстрация «значительного вклада в борьбу с терроризмом». Он отметил, что США разработали сценарий, задействовав несколько сценаристов - в итоге получилась неразбериха с отсутствующими фактами.

Военный эксперт отмечает, что неясно, как американские военные могли затопить тело, если заявляют, что аль-Багдади сам себя подорвал.

Также он подчеркнул, что США должны были пригласить международных наблюдателей, чтобы те увидели тело и зафиксировали факт ликвидации террориста.

Аналитик, отвечая на вопрос о повторении истории о ликвидации бен Ладена, заявил, что Трамп делает все хуже, еще грубее и бестолковее.

Политолог уверен, что ситуация связана с выборами президента США, которые пройдут в 2020 году. По словам Перенджиева, Трампу нужно что-то продемонстрировать на выборах, в том числе - «победы» над терроризмом.