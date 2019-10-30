Турция доверяет РФ в вопросе вывода курдских формирований в Сирии, заявил Чавушоглу

Анкара доверяет Москве в вопросе вывода курдских боевиков с севера Сирии, сообщил на совместной пресс-конференции с российским и иранским коллегами глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

По его словам, Турция доверяет России в рамках выполнения сочинского меморандума. Однако, он отметил, что Анкара не доверяет террористам: в случае, если те не покинут приграничные территории, то турецкая сторона готова предпринять необходимые меры.

Турция 9 октября объявила о начале антитеррористической операции против курдских боевиков на северо-востоке Сирии. 22 октября в Сочи президенты Турции и России заключили меморандум, в котором оговаривались условия совместного патрулирования в 30-километровой зоне безопасности. Во вторний глава Минобороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что вооруженные отряды курдов досрочно были выведены.