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Турция доверяет РФ в вопросе вывода курдских формирований в Сирии, заявил Чавушоглу

Турция доверяет РФ в вопросе вывода курдских формирований в Сирии, заявил Чавушоглу

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США остаются в Сирии, чтобы продолжать кражу нефти - эксперт
4:09   30 Октября 2019
Весь мир

Турция доверяет РФ в вопросе вывода курдских формирований в Сирии, заявил Чавушоглу

Турция доверяет РФ в вопросе вывода курдских формирований в Сирии, заявил Чавушоглу

Анкара доверяет Москве в вопросе вывода курдских боевиков с севера Сирии, сообщил на совместной пресс-конференции с российским и иранским коллегами глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

По его словам, Турция доверяет России в рамках выполнения сочинского меморандума. Однако, он отметил, что Анкара не доверяет террористам: в случае, если те не покинут приграничные территории, то турецкая сторона готова предпринять необходимые меры.

Турция 9 октября объявила о начале антитеррористической операции против курдских боевиков на северо-востоке Сирии. 22 октября в Сочи президенты Турции и России заключили меморандум, в котором оговаривались условия совместного патрулирования в 30-километровой зоне безопасности. Во вторний глава Минобороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что вооруженные отряды курдов досрочно были выведены.

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Автор: Олег Королев
#сирия #турция #курды

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