США остаются в Сирии, чтобы продолжать кражу нефти - эксперт

Специальный корреспондент «Федерального агентства новостей» Аббас Джума изучил, как США обкатывают новый метод захвата чужих ресурсов в Сирии. Статью эксперта публикует ФАН.

«США создают опаснейший прецедент. Теперь им не нужен предлог для того, чтобы вторгнуться в страну и начать обдирать ее население. Им больше не нужны пробирки с биологическим оружием и даже формальный повод типа фейка о химической атаке, сфотографированной «Белыми касками». Достаточно просто нестабильной ситуации в стране. Ну или нестабильной по мнению Штатов. И все, встречайте доблестных американских солдат, которые будут «охранять» ваши нефть и газ. Не бесплатно, разумеется», - пишет Джума.

Журналист приводит слова главы МИД РФ Сергея Лаврова о том, что сохранение американских военных для «защиты нефтяных месторождений» - всего лишь предлог, а само нахождение войск США в Сирии является незаконным.

Джума указывает на мнение экспертов об эксцентричности Трампа, склонного к «неформатности» в поступках. Поскольку на носу выборы и Трампу нужно переизбираться, то ему надо что-то демонстрировать электорату. В частности, он прибег к проверенному методу: заявлении о якобы имевшей место «ликвидации» «террориста номер один», как это уже делал его предшественник.

США под видом борьбы с международным терроризмом фактически установили в Сирии оккупационный режим, отмечает эксперт.

Ранее в Минобороны РФ сообщали, что нынешняя деятельность Вашингтона в регионе - захват и удержание под своим вооруженным контролем нефтяных полей на востоке Сирии. Согласно данным космической разведки ВКС РФ, сирийская нефть и до, и после разгрома ИГ (террористическая организация, запрещена в РФ) в Заевфратье, под охраной американской военных активно добывалась и массово переправлялась за пределы Сирии. В случае любого нападения караван бензовозов, немедленно привлекалась боевая авиация США.

В военном ведомстве также заявляли, что сама добыча нефти осуществляется с помощью оборудования, предоставленного западными корпорациями. Доходы от сирийской нефти брокерские компании направляют на номерные счета американских ЧВК и спецслужб США. С учетом стоимости барреля контрабандной нефти в размере 38 долларов, ежемесячная выручка государственных служб США от нефти превышает 30 миллионов долларов.

Корреспондент отмечает, что Трамп накануне заявил, что компания ExxonMobil или одна из других «великих американских энергетических компаний» займется добычей нефти в Сирии. Пока «великие корпорации» воздерживаются от комментариев, поскольку одно дело, когда кража нефти у сирийцев попадает на камеры, а другое - когда об этом официально заявляет президент США.