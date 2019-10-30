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 США остаются в Сирии, чтобы продолжать кражу нефти - эксперт

США остаются в Сирии, чтобы продолжать кражу нефти - эксперт
3:05   30 Октября 2019
Весь мир

США «защищают» с помощью курдских боевиков сирийскую нефть от самих сирийцев - Лавров

США «защищают» с помощью курдских боевиков сирийскую нефть от самих сирийцев - Лавров

США, мотивируя свое незаконное нахождение в Сирии защитой регионов с нефтью, «охраняют» природные ресурсы САР от самих сирийцев. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с министрами иностранных дел Ирана и Турции.

Лавров заявил, что не считает, что действия российских, турецких и иранских военных на сирийской территории можно сопоставлять с незаконным присутствие США на приграничных землях. По его словам, особенно - с учетом заявлений о необходимости «защищать» нефтяные поля Сирии.

«Получается, "защищают" от самой Сирийской Арабской Республики», - заявил российский министр.

Также он подчеркнул, что решение американский властей использовать нефтяные месторождения Сирии является незаконным.Лавров пообещал, что Москва продолжит и впредь отстаивать данную позицию в контактах с Вашингтоном.

Глава МИД РФ напомнил, что США находятся в Сирии незаконно - без одобрения Дамаска.

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Автор: Олег Королев
#сша #сирия #турция #курды #лавров #нефть

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