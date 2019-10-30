Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Футболист Артем Дзюба стал новым героем проекта ФАН о патриотизме

Футболист Артем Дзюба стал новым героем проекта ФАН о патриотизме

 Как коммунисты Ильича с днем Комсомола поздравляли

Как коммунисты Ильича с днем Комсомола поздравляли
Глава МИД ДНР призвала Украину к выполнению мер контроля за перемирием в Донбассе

Глава МИД ДНР призвала Украину к выполнению мер контроля за перемирием в Донбассе

 Минюст Украины просит «Миротворец» не публиковать данные россиян из ЕСПЧ

Минюст Украины просит «Миротворец» не публиковать данные россиян из ЕСПЧ
Турция доверяет РФ в вопросе вывода курдских формирований в Сирии, заявил Чавушоглу

Турция доверяет РФ в вопросе вывода курдских формирований в Сирии, заявил Чавушоглу

 США остаются в Сирии, чтобы продолжать кражу нефти - эксперт

США остаются в Сирии, чтобы продолжать кражу нефти - эксперт
Футболист Артем Дзюба стал новым героем проекта ФАН о патриотизме

Футболист Артем Дзюба стал новым героем проекта ФАН о патриотизме

 Как коммунисты Ильича с днем Комсомола поздравляли

Как коммунисты Ильича с днем Комсомола поздравляли
Глава МИД ДНР призвала Украину к выполнению мер контроля за перемирием в Донбассе

Глава МИД ДНР призвала Украину к выполнению мер контроля за перемирием в Донбассе

 Минюст Украины просит «Миротворец» не публиковать данные россиян из ЕСПЧ

Минюст Украины просит «Миротворец» не публиковать данные россиян из ЕСПЧ
Турция доверяет РФ в вопросе вывода курдских формирований в Сирии, заявил Чавушоглу

Турция доверяет РФ в вопросе вывода курдских формирований в Сирии, заявил Чавушоглу

 США остаются в Сирии, чтобы продолжать кражу нефти - эксперт

США остаются в Сирии, чтобы продолжать кражу нефти - эксперт
2:40   30 Октября 2019
Весь мир

Глава МИД Турции назвал условия вывода войск из Сирии

Глава МИД Турции назвал условия вывода войск из Сирии

Турецкие военные останутся в Сирии до тех пор, пока войска правительства Сирии не смогут самостоятельно защитить свою территорию от курдских боевиков. Об этом заявил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу на брифинге по итогам встречи с коллегами из РФ и Ирана.

По его словам, когда Дамаск в конце концов Дамаск будет достаточно способным, чтобы защитить территорию своей страны, а также сможет ликвидировать террористические организации на всей своей территории, когда вся страна будет передана официальным властям.

Чавушоглу отметил, что поскольку речь идет о Сирии, то речь идет о ее территориальной целостности.

Ранее глава МИД Турции сообщил, что военная операция Анкары против курдских формирований на северо-востоке Сирии носит временный характер, и о долгосрочном присутствии турецкой армии на территории республики речи не идет.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Олег Королев
#сирия #турция #курды #чавушоглу

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...