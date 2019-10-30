Глава МИД Турции назвал условия вывода войск из Сирии

Турецкие военные останутся в Сирии до тех пор, пока войска правительства Сирии не смогут самостоятельно защитить свою территорию от курдских боевиков. Об этом заявил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу на брифинге по итогам встречи с коллегами из РФ и Ирана.

По его словам, когда Дамаск в конце концов Дамаск будет достаточно способным, чтобы защитить территорию своей страны, а также сможет ликвидировать террористические организации на всей своей территории, когда вся страна будет передана официальным властям.

Чавушоглу отметил, что поскольку речь идет о Сирии, то речь идет о ее территориальной целостности.

Ранее глава МИД Турции сообщил, что военная операция Анкары против курдских формирований на северо-востоке Сирии носит временный характер, и о долгосрочном присутствии турецкой армии на территории республики речи не идет.