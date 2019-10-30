Эксперты рассказали о возможности разращения конфликта в Сирии после отвода курдских боевиков

Военный эксперт фонда «Народная дипломатия» Сергей Простаков и руководитель АНО «Евразийский Институт Молодежных Инициатив» Дмитрий Захаров в интервью «Инфореактору» не исключили, что США могут попытаться помешать дальнейшей борьбе с боевиками в Сирии, где во вторник завершился отвод из зоны безопасности курдских группировок.

Простаков заявил, что мировому сообществу предстоит продолжить борьбу с боевиками, находящимися в Сирии. Однако, в конечном итоге, радикалы будут побеждены окончательно.

Эксперт заявил, что оставшиеся в Сирии террористы фактически представляют собой набор группировок, которые действуют в интересах различных иностранных государств, в том числе - США. Он отметил, что по этой причине вопрос неподконтрольных Дамаску регионов имеет две стороны - политическую и военную.

«Антитеррористическая операция против оставшихся в Сирии группировок будет сопряжена с определенными трудностями, но принципиальной сложности не представляет: ранее были разгромлены и более многочисленные и сильные формирования», - подчеркнул Простаков.

При этом аналитик отметил, что необходимо учитывать возможность помех такой операции со стороны заинтересованных третьих сил. В частности, речь идет о США, которые присутствуют в Сирии, нарушая международные нормы.

Простаков заявил, что мировое сообщество должно обеспечить гранатии группировкам, идущим на мирные переговоры и разоружение. По его словам, это станет залогом мирного исхода конфликта в Сирии.

Руководитель АНО «Евразийский Институт Молодежных Инициатив», политолог Дмитрий Захаров в свою очередь отмечает, что вся сирийская территория должна быть зачищена от боевиков. По его словам, также должны быть выведены все незаконно присутствующие иностранные армии, в том числе - США.