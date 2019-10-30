Россия сообщила Турции о выводе курдских боевиков с севера Сирии

Россия предоставила сведения о выводе курдских формирований «Силы народной самообороны» (SDF) от границы с Турцией на севере Сирии, сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время выступления по случаю 96-летия Турецкой республики.

Турецкий лидер заявил, что Россия проинформировала Турцию о том, что все курдские боевики покинули зону безопасности. Он отметил, что в среду переговоры по данному вопросу продолжатся.

Также Эрдоган заявил, что Анкара демонстрирует, что добиваться поставленных целей благодаря собственным возможностям возможно в случае, если речь идет о нацбезопасности.

Во вторник министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что отвод вооруженных подразделений курдов из зоны безопасности на северо-востоке Сирии досрочно завершен.

Ранее глава российского Центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-майор Юрий Боренков заявил, что Россия в полном объеме выполнила мероприятия, предусмотренные условиями меморандума, заключенного между Москвой и Анкарой 22 октября.

Он также сообщил, что сирийские военные на границе с Турцией образовали 84 пограничные заставы. Военная полиция осуществляла с 23 октября патрулирование в десятикилометровой зоне безопасности.