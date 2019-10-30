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Глава МИД ДНР призвала Украину к выполнению мер контроля за перемирием в Донбассе

Глава МИД ДНР призвала Украину к выполнению мер контроля за перемирием в Донбассе

 Минюст Украины просит «Миротворец» не публиковать данные россиян из ЕСПЧ

Минюст Украины просит «Миротворец» не публиковать данные россиян из ЕСПЧ
Эксперты рассказали о возможности разращения конфликта в Сирии после отвода курдских боевиков

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 Глава МИД Турции назвал условия вывода войск из Сирии

Глава МИД Турции назвал условия вывода войск из Сирии
1:42   30 Октября 2019
Весь мир

Действия США и их союзников в Сирии противоречат международному праву, заявил Лавров

Действия США и их союзников в Сирии противоречат международному праву, заявил Лавров

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что США и члены возглавляемой ими коалиции находятся в Сирии незаконно, что противоречит международном праву. Об этом он сообщил на совместной пресс-конференции по итогам переговоров с главами МИД Ирана и Турции.

Лавров отметил, что действия США в Сирии являются противоречащими международному праву. Он подчеркнул, что США и участники коалиции, которую США возглавляют, находятся в республике незаконно - вопреки позиции законного правительства САР.

Российский министр подчеркнул, что защита нефтяных месторождений Сирии от боевиков ИГ (террористическая группировка, запрещена в РФ), является для США лишь предлогом для того, чтобы остаться в этой стране.

Он отметил, что в самих США, в экспертном сообществе, идет дискуссия о том, как оценивать действия США. Лавров отметил, что американские эксперты выражают мнение, которое российская сторона поддерживает - любое использование природных ресурсов суверенного государства без его согласия является незаконной.

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Автор: Олег Королев
#сша #сирия #курды #лавров

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