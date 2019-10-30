Добыча сирийской нефти без согласия властей незаконна, заявил Лавров

Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал присутствие американских военных в Сирии для защиты нефтяных месторождений незаконным. Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам трехсторонней встречи с главами МИД Турции и Ирана.

В минувшее воскресенье американский президент Дональд Трамп признал, что США приняли участие в конфликте в Сирии ради нефти, которую они незаконны вывозят с помощью курдских боевиков. Решение не отводить войска США с восточных территорий САР именно связано с «защитой» сирийской нефти для курдов.

Лавров, комментируя заявления Вашингтона, обратил внимание на то, что действия США фактически означают, что они будут «защищать» нефть от самой Сирии.

Глава МИД РФ назвал стремление США использовать нефтяные месторождения незаконным и пообещал, что Россия будет отстаивать данную позицию при контактах с США.

Российский министр в очередной раз подчеркнул, что США и участники международной коалиции находятся в Сирии незаконно, вопреки позиции правительства республики.

Лавров также отметил, что Вашингтгон сначала заявил о выводе своих вооруженных сил из Сирии, а затем, когда они стали возвращаться, в качестве предлога США называли «защиту нефтяных месторождений».