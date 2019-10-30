Лавров назвал старт Конституционного комитета Сирии достижением народа республики
Начало работы Конституционного комитета Сирии является достижением всего сирийского народа, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Данное заявление он сделал на пресс-конференции в Женеве, проводимой по итогам трехсторонней встречи главы МИД РФ с коллегами из Турции и Ирана, а также консультаций со специальным посланником генерального секретаря ООН Гейром Педерсеном.
Лавров заявил, что по общему убеждению министров, произошедшее является общей победой сторон, а самое главное - это достижение граждан Сирии. Глава МИД РФ подчеркнул, что это не достижение какой-либо одной стороны, а достижение всех сирийцев: и правительтсва, и оппозиции, и простых граждан.
ООН в конце минувшего месяца объявила о формировании конституционного комитета САР, призванного подготовить конституционную реформу республики. В комитет входят 150 человек - по 50 представителей от правительства, оппозиции и гражданского общества. Ожидается, что они будут ольшинством голосов принимать конституционные проекты, подготовленные малым комитетом, членами которого являются 45 человек.