Курдская фальсификация турецкой химатаки в Сирии нацелена против Трампа, заявил Вассерман

Обвинения в использовании Турции химического оружия со стороны курдских боевиков - провокация, направленная не столько на Анкару, столько на президента США Дональда Трампа. Об этом заявил публицист Анатолий Вассерман в интервью изданию «Слово и Дело».

По словам эксперта, данную провокацию подготовили внутриполитические оппоненты действующего президента США. Вассерман отметил, что когда речь идет о Конгрессе США, вспоминается фраза« в ставке Гитлера все малахольные» (из фильма «В бой идут одни старики» - прим, ред.),

Вассерман напомнил, что белый фосфор не относится к категории химического оружия, поскольку является зажигательным. Он подчеркнул, что белый фосфор запрещен не как ХО, а именно как зажигательное оружие с чрезвычайно тяжелыми последствиями. По мнению эксперта, с военной точки зрения Турции нет необходимости использовать данный тип вооружения.

Собеседник издания предположил, что заявление Конгресса США - это попытка провокации, которая направлена не только против Турции, сколько против Трампа, которого политические противники усиленно «кроют» за нежелание идти на прямое военное столкновение с партнером по НАТО.

Также Вассерман заявил, что из подобных голословных обвинений могут проистекать любые последствия, поскольку при современной обстановке в США у либералов из Демократической партии «слово - есть дело».