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 Курдская фальсификация турецкой химатаки в Сирии нацелена против Трампа, заявил Вассерман

Курдская фальсификация турецкой химатаки в Сирии нацелена против Трампа, заявил Вассерман
0:53   30 Октября 2019
Весь мир

Курдская фальсификация турецкой химатаки в Сирии нацелена против Трампа, заявил Вассерман

Курдская фальсификация турецкой химатаки в Сирии нацелена против Трампа, заявил Вассерман

Обвинения в использовании Турции химического оружия со стороны курдских боевиков - провокация, направленная не столько на Анкару, столько на президента США Дональда Трампа. Об этом заявил публицист Анатолий Вассерман в интервью изданию «Слово и Дело».

По словам эксперта, данную провокацию подготовили внутриполитические оппоненты действующего президента США. Вассерман отметил, что когда речь идет о Конгрессе США, вспоминается фраза« в ставке Гитлера все малахольные» (из фильма «В бой идут одни старики» - прим, ред.),

Вассерман напомнил, что белый фосфор не относится к категории химического оружия, поскольку является зажигательным. Он подчеркнул, что белый фосфор запрещен не как ХО, а именно как зажигательное оружие с чрезвычайно тяжелыми последствиями. По мнению эксперта, с военной точки зрения Турции нет необходимости использовать данный тип вооружения.

Собеседник издания предположил, что заявление Конгресса США - это попытка провокации, которая направлена не только против Турции, сколько против Трампа, которого политические противники усиленно «кроют» за нежелание идти на прямое военное столкновение с партнером по НАТО.

Также Вассерман заявил, что из подобных голословных обвинений могут проистекать любые последствия, поскольку при современной обстановке в США у либералов из Демократической партии «слово - есть дело».

«То есть то, что хоть один раз «ляпнуто» любым остолопом может быть раскручено так же, как если бы это была непреложная и очевидная истина. Поэтому все зависит от того, насколько понадобится демократической партии подмочить репутацию Трампа еще и через Турцию», - заключил Вассерман.

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Автор: Олег Королев
#сирия #турция #курды #трамп #химическое оружие

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