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Глава МИД ДНР призвала Украину к выполнению мер контроля за перемирием в Донбассе

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 Минюст Украины просит «Миротворец» не публиковать данные россиян из ЕСПЧ

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Лавров назвал старт Конституционного комитета Сирии достижением народа республики

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0:23   30 Октября 2019
Весь мир

Россия, Турция и Иран подтвердили приверженность целостности территории Сирии

Россия, Турция и Иран подтвердили приверженность целостности территории Сирии

Россия, Иран и Турция подтвердили приверженность единству и территориальной целостности Сирии, об этом говорится в совместном заявлении глав МИД данных стран.

Министры подтвердили неизменную приверженность стран-гарантов Астанинского формата суверенитету, независимости, единству и территориальной целостности САР.

Также в коммюнике говорится, что данные принципы должны пользоваться уважением всех сторон.

Операция против курдских радикалов под названием «Источник мира» была начата Турцией 9 октября. Ее задачей было вытеснение курдских бандформирований из приграничных с Турцией районов и создание там буферной зоны для расселения сирийских беженцев.

22 октября лидеры России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган в Сочи провели шестичасовые переговоры, итогом которых стал меморандум о взаимопонимании. В частности, он подразумевает, что с 23 октября на сирийскую сторону сирийско-турецкой границы вводятся подразделения российской военной полиции и сирийской пограничной службы, которые должны поспособствовать отводу курдских боевиков.

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Автор: Олег Королев
#сирия #курды

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