США готовы пойти на любые нарушения, чтобы продолжать оккупацию нефтяных месторождений САР

США с помощью курдов из бандформирований продолжают незаконную добычу и вывоз нефти из восточной Сирии. Подобные действия привели к тяжелым последствиям в арабской стране, пишет Федеральное агентство новостей.

Судя по заявлениям американского президента Дональда Трампа и главы Пентагона Марка Эспера, Белый дом готов пойти на любые нарушения международного права, чтобы продолжать оккупацию месторождений и нелегальный вывоз природных ресурсов Сирии. При этом колонны автомобилей с краденой нефтью неоднократно замечали в Заевфратье.

«Мы взяли нефть под свой контроль! Когда эти дураки-сектанты, которые неверно действовали на Ближнем Востоке на протяжении 20 лет спрашивают, что мы получаем от этой сделки, я просто отвечу: нефть», — писал Трамп у себя в Twitter.

....COMING HOME! We were supposed to be there for 30 days - That was 10 years ago. When these pundit fools who have called the Middle East wrong for 20 years ask what we are getting out of the deal, I simply say, THE OIL, AND WE ARE BRINGING OUR SOLDIERS BACK HOME, ISIS SECURED! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 25, 2019

Ранее издание ArabiToday опубликовало видео, которое демонстрирует масштабы незаконного вывоза нефти из Сирии. Беспилотник, наблюдавший за продвижением колонны нефтевозов, заснял не менее 30 машин. Подобные заявления делало и Минобороны РФ, опираясь на данные космической разведки. Действия США ведомство назвало международным государственным бандитизмом.

ФАН напоминает, что Штаты, обеспечив курдам из бандформирований поддержку, вместе с ними же оккупировали нефтяные месторождения, договорившись с террористами запрещенной группировки ИГ*. Курдские боевики установили контроль над нефтепромыслами, в развитие которых Дамаск вложил огромные деньги. Под руководством американцев они грабили нефтяные запасы, принадлежащие сирийскому народу, параллельно устанавливая через «военные советы» оккупационный режим в Заевфратье.

ИГ* Пентагон использует как повод для оккупации наиболее прибыльных нефтяных месторождений Сирии. Якобы против разрозненных «спящих ячеек» террористов Штаты хотят разместить на нефтяных полях полбатальона танков.

Военный эксперт Андрей Кошкин отметил, что Трамп и Эспер открыто называют цель США в Сирии – оккупацию и вывоз нефтяных ресурсов. Причем Сирия – не единственная страна, которую грабят американцы.

«Если мы посмотрим на карту мира, на карту горячих точек, мы увидим, что везде, где есть месторождения нефти и соответствующие промыслы, — везде находятся базы США», — обратил внимание эксперт.

Штаты никогда не ввязывались ни в какие конфликты, если не могли извлечь из них прибыль. Причем прибыль эта обычно идет в карман высокопоставленным представителям силовых структур.

«То же самое с Сирией – они хотят находиться в Сирии ровно столько, сколько потребуется, чтобы незаконно выкачать всю нефть и реализовать ее на черных рынках», — сказал Кошкин.

Он напомнил, что не существует никаких правовых оснований для присутствия американского контингента в Сирии. Таким же образом американцы могут рассматривать любую страну для подобных манипуляций.

«Соединенные Штаты рассматривают каждое государство мира с точки зрения целесообразности развязывания конфликта. В Венесуэле, например, просто не получается пока. Любой стране может угрожать», — подчеркнул эксперт.

По мнению Кошкина, сейчас лишь формирование устойчивой структуры безопасности из независимых от США стран способно защитить государства от новых вторжений. За этим многие могут обратиться к России.

«На Ближнем Востоке практически все убедились, в том числе даже друзья США, саудиты, в том, что Россия на сегодняшний день – надежный партнер, который выполняет свои обязательства эффективно, оперативно и надежно», — подытожил эксперт.

*Террористическая организация, запрещена в РФ