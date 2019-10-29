Российский футболист Артем Дзюба стал новым героем рубрики Федерального агентства новостей «Образы российского патриотизма».

Артем является заслуженным мастером спорта, двукратным обладателем суперкубка России. На зарубежных чемпионатах он демонстрирует высокие показатели. Например, его гол, забитый на ЧМ-2018 во время матча против сборной Египта, претендовал на звание лучшего гола чемпионата по версии ФИФА.

Три английских футбольных клуба — «Эвертон», «Кристал Пэлас» и «Саутгемптон» — хотят подписать с Дзюбой контракт. При этом «стоимость» футболиста составляет 10–12 миллионов евро. Но несмотря на это, Артем продолжает играть за петербургский «Зенит».

Коллеги спортсмена называют его остроумным, смелым и целеустремленным человеком. Экс-тренер футболиста Равиль Сабитов считает, что Дзюба — настоящий фанат своего дела.

«Он деловой, всегда говорит то, что думает. Самый популярный вопрос про него: «Проблемный?». На самом деле — абсолютно не проблемный. Патриот и фанат своего дела», — отметил Сабитов.

Сам Артем признается, что очень любит Россию и гордится ею.