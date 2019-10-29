Туск считает, что отсрочка Brexit до 31 января может стать последней
Глава Евросовета Дональд Туск заявил, что отсрочка Brexit до 31 января 2020 года может стать последней. Он посоветовал использовать это время наилучшим образом.
Накануне, 28 октября, Туск сообщил, что 27 стран ЕС одобрили отсрочку Brexit до 31 января. Ранее власти Британии попросили отложить выход из Евросоюза с 31 октября до 31 января, поскольку договор об условиях «развода» не был ратифицирован.
«Я также хочу попрощаться с вами, поскольку моя миссия здесь подходит к концу. Я буду держать за вас кулаки», — добавил Туск.
Срок его полномочий на посту главы Евросовета подходит к концу в декабре.
The EU27 has agreed that it will accept the UK's request for a #Brexit flextension until 31 January 2020. The decision is expected to be formalised through a written procedure.— Donald Tusk (@eucopresident) October 28, 2019