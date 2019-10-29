Москва ответит на высылку российского дипломата из Болгарии

Заместитель министра иностранных дел Александр Грушко заявил, что Москва, как принято в дипломатической практике, ответит на высылку российского дипломата из Болгарии. Об этом сообщает «РИА Новости».

Накануне болгарские СМИ со ссылкой на МИД страны сообщали, что в Софии попросили Москву отозвать одного из своих дипломатов из-за подозрений в разведывательной деятельности. Расследование в его отношении вела прокуратура Болгарии, но дело было прекращено из-за дипломатического статуса россиянина.

В посольстве РФ ситуацию не комментируют. Агентство национальной безопасности Болгарии считает, что дипломат с сентября прошлого года собирал информацию, которая относится в государственной тайне.

Напомним, в октябре Россия и Болгария намеревались подписать пятилетнюю программу сотрудничества в сфере культуры: в последнее время между Софией и Москвой восстанавливался политический диалог. В нынешнем году президент РФ Владимир Путин и его болгарский коллега Румен Радев встречались на полях ПМЭФ в Санкт-Петербурге.