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20:41   29 Октября 2019
Россия

Москва ответит на высылку российского дипломата из Болгарии

Москва ответит на высылку российского дипломата из Болгарии

Заместитель министра иностранных дел Александр Грушко заявил, что Москва, как принято в дипломатической практике, ответит на высылку российского дипломата из Болгарии. Об этом сообщает «РИА Новости».

Накануне болгарские СМИ со ссылкой на МИД страны сообщали, что в Софии попросили Москву отозвать одного из своих дипломатов из-за подозрений в разведывательной деятельности. Расследование в его отношении вела прокуратура Болгарии, но дело было прекращено из-за дипломатического статуса россиянина.

Москва ответит на высылку российского дипломата из Болгарии

В посольстве РФ ситуацию не комментируют. Агентство национальной безопасности Болгарии считает, что дипломат с сентября прошлого года собирал информацию, которая относится в государственной тайне.

Напомним, в октябре Россия и Болгария намеревались подписать пятилетнюю программу сотрудничества в сфере культуры: в последнее время между Софией и Москвой восстанавливался политический диалог. В нынешнем году президент РФ Владимир Путин и его болгарский коллега Румен Радев встречались на полях ПМЭФ в Санкт-Петербурге.

Москва ответит на высылку российского дипломата из Болгарии

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Автор: Тимофей Булочкин
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