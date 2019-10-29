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Россия выполнила все обязательства по сочинскому меморандуму по Сирии

Россия выполнила все обязательства по сочинскому меморандуму по Сирии

 Петербургский метрополитен не поддержал идею об установке фандоматов в метро

Петербургский метрополитен не поддержал идею об установке фандоматов в метро
Глава МИД ДНР призвала Украину к выполнению мер контроля за перемирием в Донбассе

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20:32   29 Октября 2019
Россия

Россия выполнила все обязательства по сочинскому меморандуму по Сирии

Россия выполнила все обязательства по сочинскому меморандуму по Сирии

Замглавы ЦПВС в Сирии Юрий Боренков заявил, что российская сторона в полном объеме выполнила мероприятия, предусмотренные условиями меморандума о взаимопонимании, заключенного между Анкарой и Москвой.

По состоянию на 29 октября на 30 километров от линии соприкосновения с ВС Турции были отведены 68 курдских вооруженных подразделения, общая численность которых составляет 34 тысячи человек и более трех тысяч единиц техники.

Он отметил, что на границе САР и Турции правительственные силы Сирии выставили более 80 пограничных застав, из них 60 застав в районе Камишлия и 24 заставы в районе Кобани.

Кроме того, российская военная полиция в течение почти недели осуществляет патрулирование в 10-километровой зоне безопасности на участках Джераблус — Коран, Камишлия — Факира и Камишлия — Сималька.

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Автор: Виктория Разумовская
#сирия #курды #меморандум

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