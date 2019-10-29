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20:42   29 Октября 2019
Россия

Как коммунисты Ильича с днем Комсомола поздравляли

Как коммунисты Ильича с днем Комсомола поздравляли

«4°C. ощущается как 1°C», - заботливо подсказывает погоду поселившаяся в смартфонах москвичей Алиса.

Четыре условных периода российского государства (Киевская Русь, царская Россия, СССР и новая Россия) тоже ощущаются как один. И хоть на каждом последующем этапе предыдущий принято хаять, в стране набирает обороты тоска по временам минувшим. Ругающие «совок» 90-ые позади. Сегодня Красная площадь заполнена нео-пионерами и наконец по-настоящему соответствует своему названию — алые знамена партий и организаций обжигают глаза.

Собрались последователи идей социализма не случайно. Сегодня, 29-го октября, 101-ая годовщина комсомола и близится 102-ая Великого Октября. По плану — возложение цветов к Мавзолею Владимира Ильича Ленина. А пока ожидаем отмашки организаторов у памятника маршалу Жукову.

— Сфотографируйте кто-нибудь детей войны! Жуков виден?

— Активистка!

— Колхозы, совхозы, картошка, строительство!

— По три становитесь!

— Здравия желаем, товарищ капитан!

Ощущение, что центр Москвы засунули в огромную машину времени и отправили в какой-нибудь 73-й. Даже в обыкновенных классических пальто прохожих сегодня считывается какая-то советская мода. Глаза разбегаются: пенсионеры с портретами Ильича вперемешку со школьниками в военной форме и вдохновленными женщинами с гвоздиками в руках:

— Мы помним очень много приятных событий и хотим, чтобы у молодежи тоже появились цель в жизни, вера в будущее. Комсомол объединяет!

Ленин спит, блаженно млея

Заманчивее этих «спортсменок, комсомолок и просто красавиц» только проходящий мимо галантный пенсионер с букетом красных роз, завернутых в газетку. Зачем они дедушке Ленину, дядя? Можно мне?

«Площадь с часу открыта! Мавзолей — завтра!», — сурово заявляет ошарашенным туристам мужчина в форме.

В такие моменты приятно знать, что в сумке лежит редакционное удостоверение, позволяющее пройти туда, куда простым смертным дорога закрыта. Хотя возле забальзамированного и будто вечноживущего Владимира Ильича все мы простые смертные.

Конечно, очищенная от толп китайцев Красная площадь заставляет задуматься о первом в жизни удачном фото в этом знаковом месте, но у мимолетного осеннего солнышка другие планы. Оно только что скрылось, как бы уступая дорогу тканевым светилам в виде флагов КПРФ. Тележурналисты на низком старте. Свисток, колокольный перезвон (уже 12!) иии... толпа ребятишек во главе с Геннадием Зюгановым дружно шагает возлагать цветы вождю мировой революции.

Ленин спит, блаженно млея

Пока они дойдут у нас ещё есть несколько минут оценить обстановку у Мавзолея. Сотрудник ФСО раздает инструкции, как вести себя в святыне (тишина, неиспользование телефонных аппаратов, избавление от головных уборов — это лицам мужского пола). Организатор бросает обидную всем собравшимся фразу: «Журналистов внутрь не пускаем!» Подозрительный дедушка с красной набойкой на рукаве (на таких мероприятиях всегда есть подобный герой) панибратски заводит беседу с лицами, охраняющими вход к Ульянову-Ленину:

"Коллеги! Я 30 лет в органах отдубасил!"

Надеюсь, сегодня дубасить вы никого не станете, товарищ. Впрочем, забегая вперед, скажу, что единственная опасная черта бывшего сотрудника органов — брать на себя организационные моменты, когда об этом никто не просил. Минут через десять он будет регулировать публику с возгласами: «Подождите немного! Проход в Мавзолей маленький!»

Ленин спит, блаженно млея

Не уверена, что кто-либо в этом потоке людей нуждался в дополнительных инструкциях. Слышала, как младшеклассникам строго наказывали пропускать руководство вперед, с членами партий и организаций накануне тоже были проведены подготовительные разговоры. Наверное, поэтому чинно, мирно, без какого-либо голосового и музыкального сопровождения все участники возложили цветы, не забыв пройтись и за Мавзолей — к другим политическим лидерам XX века.

Дело сделано. Теперь можно и к словам.

«Поздравляю со 101-ой годовщиной ленинского комсомола. Это одна из самых удивительных организаций на Земле! — начинает торжественную речь товарищ Зюганов. — На этой площади 25 лет назад мы восстановили пионерские организации. Сегодня у нас много друзей по всему свету. К нам приезжают учиться молодежные лидеры. Мы обязаны сделать все, чтобы детско-юношеское движение овладело всем учебным процессом».

Детско-юношеское представительство, облепившее политика для красивой картинки, хлопает глазами, едва ли понимая значение хотя бы половины слов оратора. Но надо отдать должное твердому и внушительному голосу коммуниста, благодаря такой подаче обстановка вокруг полна важности.

Ленин спит, блаженно млея

Еще десять минут и «красная волна» отойдет с площади. Гиды продолжат свои экскурсии: «Отсюда вид на Спасскую башню особенно красив». Иностранная речь зальет пространство. А пока в толпе сделавших важное дело выхватываю Ярослава Листова, заведующего отделом ЦК КПРФ по молодежной политике:

— Когда-нибудь настанет день, когда мавзолей перенесут? Или Ленина, может быть, по его воле похоронят в Петербурге рядом с матерью?

— Ну, во-первых, такой воли нету. Это чистой воды утка. Владимир Ильич Ленин был атеистом и вопросами захоронения не интересовался. Никаких документов по этому поводу не осталось. Поэтому говорить о его воле здесь невозможно. О том, что роль Владимира Ильича Ленина знаковая… Давайте честно? Скольких лидеров России знают во всем мире? По сути дела, Ленин единственный. Да, это человек мирового масштаба. И переносить Мавзолей и так далее — это исключительно сведение политических счетов, но это будет ущерб и для истории России, и для ее имиджа, и для ее будущего.

— А как по-вашему, когда потомки по достоинству оценят вклад Ленина в мировое развитие?

— Я думаю, что уже следующее поколение по достоинству его оценит.

— Это те школьники, которые сегодня здесь?

— Да-да, это вот те школьники. Они пережили ту пропаганду 90-ых годов, они в ней не родились, они не испорчены ей. Они живут уже в то время, когда объективно можно смотреть на многие вещи, самим разбираться, сейчас открыто большое количество документов, архивов. По стране едешь и видишь и достижения Советского Союза, и достижения, к сожалению, очень незначительные, современной России. И это все будет работать на пользу Владимира Ильича Ленина, его образа в истории.

Что ж, пока «это все» работает, Владимир Ильич заслуженно отдыхает. И сегодня его сон украшен сотнями красных бутонов.

Ленин спит, блаженно млея

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Автор: Алиса Денисова
#зюганов #красная площадь #мавзолей #ленин

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