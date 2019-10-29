Нижнее белье якобы убитого американцами «аль-Багдади» продают на AliExpress

Трусы, принадлежащие якобы главарю запрещенного в РФ ИГ* Абу Бакра аль-Багдади в шутку продают на торговой интернет-площадке AliExpress за 600 рублей. Об этом сообщает ресурс ПолитРоссия.

Нижнее белье аналогично тому, что будто бы было украдено у террориста американскими спецслужбами, чтобы получить ДНК аль-Багдади. Напомним, ранее президент США Дональд Трамп заявил о ликвидации американскими военными аль-Багдади, но никаких доказательств предоставлено не было: утверждается, что террорист взорвал себя во время преследования в туннеле, а потому для опознания был проведен «ДНК-тест в полевых условиях».

Телекомпания NBC сообщила, что спецслужбам США удалось обнаружить террориста благодаря трусам с его ДНК, украденным курдским агентом. Именно этот элемент гардероба якобы дал данные для сравнения с ДНК, взятой с трупа. При этом специалисты отмечают, что среди салафитов и ваххабитов не практикуется ношение нижнего белья. Найденные на AliExpress трусы стоят 655 рублей: утверждается, что они отлично подойдут для плавания и серфинга.

Напомним, сегодня Трамп сообщил, что ликвидирован не только сам аль-Багдади, но и его первый заместитель — имени якобы убитого террориста американский президент не назвал.

*организация признана террористической и запрещена на территории России.