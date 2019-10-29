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Нижнее белье якобы убитого американцами «аль-Багдади» продают на AliExpress

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 Петербургский метрополитен не поддержал идею об установке фандоматов в метро

Петербургский метрополитен не поддержал идею об установке фандоматов в метро
Глава МИД ДНР призвала Украину к выполнению мер контроля за перемирием в Донбассе

Глава МИД ДНР призвала Украину к выполнению мер контроля за перемирием в Донбассе

 Минюст Украины просит «Миротворец» не публиковать данные россиян из ЕСПЧ

Минюст Украины просит «Миротворец» не публиковать данные россиян из ЕСПЧ
Нижнее белье якобы убитого американцами «аль-Багдади» продают на AliExpress

Нижнее белье якобы убитого американцами «аль-Багдади» продают на AliExpress

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20:16   29 Октября 2019
Весь мир

Нижнее белье якобы убитого американцами «аль-Багдади» продают на AliExpress

Нижнее белье якобы убитого американцами «аль-Багдади» продают на AliExpress

Трусы, принадлежащие якобы главарю запрещенного в РФ ИГ* Абу Бакра аль-Багдади в шутку продают на торговой интернет-площадке AliExpress за 600 рублей. Об этом сообщает ресурс ПолитРоссия.

Нижнее белье аналогично тому, что будто бы было украдено у террориста американскими спецслужбами, чтобы получить ДНК аль-Багдади. Напомним, ранее президент США Дональд Трамп заявил о ликвидации американскими военными аль-Багдади, но никаких доказательств предоставлено не было: утверждается, что террорист взорвал себя во время преследования в туннеле, а потому для опознания был проведен «ДНК-тест в полевых условиях».

Нижнее белье якобы убитого американцами «аль-Багдади» продают на AliExpress

Телекомпания NBC сообщила, что спецслужбам США удалось обнаружить террориста благодаря трусам с его ДНК, украденным курдским агентом. Именно этот элемент гардероба якобы дал данные для сравнения с ДНК, взятой с трупа. При этом специалисты отмечают, что среди салафитов и ваххабитов не практикуется ношение нижнего белья. Найденные на AliExpress трусы стоят 655 рублей: утверждается, что они отлично подойдут для плавания и серфинга.

На AliExpress найдены трусы аль-Багдади, которые якобы были украдены США у главаря ИГ

Напомним, сегодня Трамп сообщил, что ликвидирован не только сам аль-Багдади, но и его первый заместитель — имени якобы убитого террориста американский президент не назвал.

*организация признана террористической и запрещена на территории России.

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Автор: Тимофей Булочкин

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