Легкомоторный самолет упал на жилой дом в Нью-Джерси
Легкомоторный самолет потерпел крушение в американском штате Нью-Джерси во вторник, 29 октября. Он рухнул на жилой дом, в результате чего два здания загорелись. Об этом сообщил телеканал NBC New York.
В Управлении гражданской авиации (FAA) сообщили, что воздушное судно Cessna 414 врезалось в один из домов в населенном пункте Колония.
О пострадавших в результате ЧП не сообщается. На появившихся в сети фотографиях с места крушения видно, что самолет упал на улице с малоэтажной застройкой.
#BREAKING UPDATE: No civilians on the ground injured in NJ plane crash, mayor says. Pilot was only person on plane, pilot's condition not known https://t.co/4y3dQQLw3f— NBC New York (@NBCNewYork) October 29, 2019