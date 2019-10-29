Легкомоторный самолет упал на жилой дом в Нью-Джерси

Легкомоторный самолет потерпел крушение в американском штате Нью-Джерси во вторник, 29 октября. Он рухнул на жилой дом, в результате чего два здания загорелись. Об этом сообщил телеканал NBC New York.

В Управлении гражданской авиации (FAA) сообщили, что воздушное судно Cessna 414 врезалось в один из домов в населенном пункте Колония.

О пострадавших в результате ЧП не сообщается. На появившихся в сети фотографиях с места крушения видно, что самолет упал на улице с малоэтажной застройкой.