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Петербургский метрополитен не поддержал идею об установке фандоматов в метро
Глава МИД ДНР призвала Украину к выполнению мер контроля за перемирием в Донбассе

Глава МИД ДНР призвала Украину к выполнению мер контроля за перемирием в Донбассе

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19:44   29 Октября 2019
Весь мир

ЦАР посоветовала Белграду и Приштине найти консенсус по Косово

ЦАР посоветовала Белграду и Приштине найти консенсус по Косово

ЦАР считает, что Белград и Приштина должны найти консенсус для урегулирования ситуации в Косово, заявила министр иностранных дел Центральноафриканской Республики Сильви Байпо-Темон.

«Позиция Центральноафриканской Республики очень ясна, потому что мы — страна, которая только что преодолела кризис. Решение нашего кризиса было достигнуто благодаря желанию решить проблему мирным путем, то есть путем диалога. Независимо от того, обсуждается ли сейчас ситуация в Косово и в Сербии или любой другой стране, позиция ЦАР заключается в том, что должен быть достигнут консенсус», — рассказала министр в интервью Sputnik.

ЦАР посоветовала Белграду и Приштине найти консенсус по Косово

В ЦАР уверены, что решение Белграда и Приштины должно быть направлено на привлечение обеих сторон к диалогу, в ходе которого необходимо найти решение, которое принесет пользу обеим сторонам, сообщил Байпо-Темон.

В июле министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич заявил, что ЦАР стала 14-й страной, не признавшей независимость Косово. В Центральноафриканской Республике заявили сербскому министру, что Банги поддерживает суверенитет Сербии и верховенство права, но выступает за диалог с Приштиной.

ЦАР посоветовала Белграду и Приштине найти консенсус по Косово

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Автор: Тимофей Булочкин
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