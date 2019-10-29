ЦАР посоветовала Белграду и Приштине найти консенсус по Косово

ЦАР считает, что Белград и Приштина должны найти консенсус для урегулирования ситуации в Косово, заявила министр иностранных дел Центральноафриканской Республики Сильви Байпо-Темон.

«Позиция Центральноафриканской Республики очень ясна, потому что мы — страна, которая только что преодолела кризис. Решение нашего кризиса было достигнуто благодаря желанию решить проблему мирным путем, то есть путем диалога. Независимо от того, обсуждается ли сейчас ситуация в Косово и в Сербии или любой другой стране, позиция ЦАР заключается в том, что должен быть достигнут консенсус», — рассказала министр в интервью Sputnik.

В ЦАР уверены, что решение Белграда и Приштины должно быть направлено на привлечение обеих сторон к диалогу, в ходе которого необходимо найти решение, которое принесет пользу обеим сторонам, сообщил Байпо-Темон.

В июле министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич заявил, что ЦАР стала 14-й страной, не признавшей независимость Косово. В Центральноафриканской Республике заявили сербскому министру, что Банги поддерживает суверенитет Сербии и верховенство права, но выступает за диалог с Приштиной.