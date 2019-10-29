Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Россия выполнила все обязательства по сочинскому меморандуму по Сирии

Россия выполнила все обязательства по сочинскому меморандуму по Сирии

 Петербургский метрополитен не поддержал идею об установке фандоматов в метро

Петербургский метрополитен не поддержал идею об установке фандоматов в метро
Глава МИД ДНР призвала Украину к выполнению мер контроля за перемирием в Донбассе

Глава МИД ДНР призвала Украину к выполнению мер контроля за перемирием в Донбассе

 Минюст Украины просит «Миротворец» не публиковать данные россиян из ЕСПЧ

Минюст Украины просит «Миротворец» не публиковать данные россиян из ЕСПЧ
Нижнее белье якобы убитого американцами «аль-Багдади» продают на AliExpress

Нижнее белье якобы убитого американцами «аль-Багдади» продают на AliExpress

 Легкомоторный самолет упал на жилой дом в Нью-Джерси

Легкомоторный самолет упал на жилой дом в Нью-Джерси
Россия выполнила все обязательства по сочинскому меморандуму по Сирии

Россия выполнила все обязательства по сочинскому меморандуму по Сирии

 Петербургский метрополитен не поддержал идею об установке фандоматов в метро

Петербургский метрополитен не поддержал идею об установке фандоматов в метро
Глава МИД ДНР призвала Украину к выполнению мер контроля за перемирием в Донбассе

Глава МИД ДНР призвала Украину к выполнению мер контроля за перемирием в Донбассе

 Минюст Украины просит «Миротворец» не публиковать данные россиян из ЕСПЧ

Минюст Украины просит «Миротворец» не публиковать данные россиян из ЕСПЧ
Нижнее белье якобы убитого американцами «аль-Багдади» продают на AliExpress

Нижнее белье якобы убитого американцами «аль-Багдади» продают на AliExpress

 Легкомоторный самолет упал на жилой дом в Нью-Джерси

Легкомоторный самолет упал на жилой дом в Нью-Джерси
19:47   29 Октября 2019
Россия

Петербургский метрополитен не поддержал идею об установке фандоматов в метро

Петербургский метрополитен не поддержал идею об установке фандоматов в метро

Установить специальные автоматы для приема пластиковых и алюминиевых бутылок (фандоматы) в метро проблематично из-за требований безопасности. Об этом заявили в пресс-службе ГУП «Петербургский метрополитен». 

Ранее в Минтрансе РФ сообщили, что прорабатывается вопрос совместно с Минприроды, Минпромом, Российским экологическим оператором, ФНС и рядом других ведомств о размещении фандоматов на объектах транспортной инфраструктуры. Граждане смогли бы сдавать пластиковые, стеклянные бутылки и алюминиевую тару и пополнять в обмен свою транспортную карту или получать баллы, которые можно будет направить на оплату парковки.

«Идею установки фандоматов в метро будет сложно реализовать из-за требований безопасности. По требованию транспортной безопасности даже урн на станциях нет», — отметили в пресс-службе.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Виктория Разумовская
#метро #мусор #экология #утилизация

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...