Петербургский метрополитен не поддержал идею об установке фандоматов в метро

Установить специальные автоматы для приема пластиковых и алюминиевых бутылок (фандоматы) в метро проблематично из-за требований безопасности. Об этом заявили в пресс-службе ГУП «Петербургский метрополитен».

Ранее в Минтрансе РФ сообщили, что прорабатывается вопрос совместно с Минприроды, Минпромом, Российским экологическим оператором, ФНС и рядом других ведомств о размещении фандоматов на объектах транспортной инфраструктуры. Граждане смогли бы сдавать пластиковые, стеклянные бутылки и алюминиевую тару и пополнять в обмен свою транспортную карту или получать баллы, которые можно будет направить на оплату парковки.