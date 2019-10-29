Петербургский метрополитен не поддержал идею об установке фандоматов в метро
Установить специальные автоматы для приема пластиковых и алюминиевых бутылок (фандоматы) в метро проблематично из-за требований безопасности. Об этом заявили в пресс-службе ГУП «Петербургский метрополитен».
Ранее в Минтрансе РФ сообщили, что прорабатывается вопрос совместно с Минприроды, Минпромом, Российским экологическим оператором, ФНС и рядом других ведомств о размещении фандоматов на объектах транспортной инфраструктуры. Граждане смогли бы сдавать пластиковые, стеклянные бутылки и алюминиевую тару и пополнять в обмен свою транспортную карту или получать баллы, которые можно будет направить на оплату парковки.
«Идею установки фандоматов в метро будет сложно реализовать из-за требований безопасности. По требованию транспортной безопасности даже урн на станциях нет», — отметили в пресс-службе.