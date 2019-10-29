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19:07   29 Октября 2019
Весь мир

Турция создаст зону безопасности в Сирии при помощи России

Турция создаст зону безопасности в Сирии при помощи России

Зона безопасности на северо-востоке Сирии будет установлена Турцией во время совместных с РФ патрулирований, заявили в администрации турецкого президента. Об этом сообщил возглавляющий связи с общественностью администрации президента Турции Фахреттин Алтун.

Заявление Алтуна стало первой официальной реакцией Анкары с того момента, как закончился 150-часовой срок, отведенный курдским вооруженным формированиями «Сил народной самообороны» для ухода с сирийско-турецкой границы.

«Россия и Турция предоставили террористам из СНС срок в 150 часов, чтобы покинуть зону безопасности. Время вышло. Мы создадим ее совместным патрулированием вне зависимости от того, вышли ли они или нет», — написал турецкий чиновник в Twitter.

Напомним, ранее посол Турции в РФ Мехмет Самсар сообщил, что соглашение Турции с США и договоренности с Россией не являются альтернативными вариантами, а взаимно дополняют друг друга.

Турция создаст зону безопасности в Сирии при помощи России

Анкара и и Вашингтон договорились о перемирии в зоне турецкой военной операции на севере САР 17 октября — за 120 часов курдские боевые отряды должны были покинуть сирийскую территорию. 22 октября президенты Турции и России Тайип Эрдоган и Владимир Путин встретились в Сочи, договорившись о создании 30-километровой зоны безопасности в регионе и ее совместном патрулировании по истечению 150 часов.

Турция создаст зону безопасности в Сирии при помощи России

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Автор: Тимофей Булочкин
#россия #сирия #турция #политика #новости #весь мир

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