Турция не исключила пребывание некоторых курдских боевиков в зоне «Источника мира»

Под контроль турецких ВС за время антитеррористической операции «Источника мира» перешли 395 сирийских населенных пунктов. Однако министр обороны Турции Хулуси Акар не исключил, что в зоне проведения операции остались бойцы, считающейся террористической в Анкаре группировки «Рабочая партия Курдистана».

Москва и Анкара 22 октября подписали меморандум о взаимопонимании, который состоит из десяти пунктов, в частности, о вводе на сирийскую сторону границы с Турцией за пределами зоны операции подразделений российской военной полиции и пограничной службы САР. Это поспособствует выводу курдских боевиков и вооружения на 30 километров от сирийско-турецкой границы.

«Кажется, в зоне проведения операции «Источник мира» все еще остались бойцы РПК», — заявил министр.

По его словам, в Манбидже и Телль-Рифате находятся по примерно тысяче курдских боевиков. Турецкая армия задержала 265 боевиков. Прямых контактов у Анкары с Дамаском нет, но Турция общается с Сирией через посредничество РФ, передает газета Sabah.

Турецкий лидер Тайип Эрдоган 9 октября объявлял о начале антитеррористической операции «Источник мира» на севере САР, которую Анкара направила против вооруженных формирований курдов. Посол Турции в Москве Мехмет Самсар отмечал, что перед началом операции в Сирии приняли меры для защиты мирного населения и инфраструктуры.