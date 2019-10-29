Курдские радикалы минируют мотоциклы в сирийском Алеппо

Два мирных жителя сирийского поселка Сулук в провинции Алеппо пострадали при взрыве бомбы, которая была установлена на мотоцикле. Об этом пишет Федеральное агентство новостей.

На данный момент ни одна из группировок не взяла на себя ответственность за случившееся. При этом накануне, 28 октября, силы «внутренней безопасности» протурецкого ополчения обнаружили и обезвредили один заминированный мотоцикл. Кроме того, автомобиль с бомбой внутри был разминирован в городе Тель-Абъяд также накануне. В установке бомб подозревают курдских боевиков «Демократических сил Сирии» (SDF).