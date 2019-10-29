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Глава МИД ДНР призвала Украину к выполнению мер контроля за перемирием в Донбассе

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 Минюст Украины просит «Миротворец» не публиковать данные россиян из ЕСПЧ

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18:41   29 Октября 2019
Весь мир

Политолог назвал фейком заявление США об убийстве аль-Багдади

Политолог назвал фейком заявление США об убийстве аль-Багдади

Информация о ликвидации военными США главаря запрещенного в РФ ИГ* Абу Бакра аль-Багдади — вброс с целью повысить рейтинг президента Дональда Трампа перед выборами, считает политолог Владимир Брутер. Об этом эксперт рассказал в интервью Федеральному агентству новостей.

Брутер считает, что Трамп пытается повысить предвыборный рейтинг, показывая себя человеком, справляющимся с ситуацией. При этом пять лет американским военным не удавалось найти аль-Багдади: внезапно, главный террорист якобы обнаружился и был убит американцами вместе со своим заместителем.

«Он хочет сказать всем: «Я на самом деле очень крутой, я стараюсь». Но при этом Трамп и его коллеги даже не потрудились подкрепить информационную шумиху вокруг фигуры аль-Багдади и его заместителя доказательствами — никто так и не увидел его трупа. Это выглядит совершенно недоказуемо и поверхностно. Но Трампу и не нужны доказательства – он действует проще», — объясняет политолог.

Политолог назвал фейком заявление США об убийстве аль-Багдади

По мнению эксперта, информационные вбросы о якобы смерти главы террористов должны подтвердить образ Трампа как «крутого политика», добивающегося нужных результатов. Напомним, сегодня Трамп сообщил о ликвидации еще одного террориста американскими ВС: заместителя якобы «убитого» ранее аль-Багдади.

Ранее Трамп заявил, что военные США провели спецоперацию по поимке аль-Багдади: террорист якобы взорвался в туннеле во время преследования, активировав пояс смертника — из-за этого у американцев якобы не получилось опознать тело и предоставить доказательства миру. Вашингтон заявляет, что был проведен полевой ДНК-тест, будто бы подтверждающий, что труп принадлежит главарю ИГ*.

Политолог назвал фейком заявление США об убийстве аль-Багдади

*организация признана террористической и запрещена на территории РФ.

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Автор: Тимофей Булочкин
#сша #политика #трамп #новости #общество #весь мир #аль-багдади

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