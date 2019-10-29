Медведев поручил до 1 апреля разрешить банкам узнавать доходы заемщиков

Сейчас потенциальные заемщики банков самостоятельно предоставляют документы о доходах и имуществе, а кредитные организации проверяют эти сведения, например, в кредитной истории клиента. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил министерствам экономического развития, цифрового развития, связи и массовых коммуникаций, финансов и Федеральной налоговой службе с участием ЦБ РФ до 1 апреля 2020 года обеспечить оперативное получение банками сведений для проверки доходов заемщиков через сайт госуслуги.

В сентябре глава комитета Госдумы по финансовым рынкам Анатолий Аксаков сообщал, что в РФ создадут специальные бюро кредитных историй (БКИ), которые не только поучаствуют в расчете долговой нагрузки россиян, но и передадут информацию банкам, а те уже самостоятельно окончательно определят показатель нагрузки с учетом информации о доходах.