Умер академик, руководивший сведением с орбиты станции «Мир»

Академик Николай Анфимов, руководивший сведением с орбиты станции «Мир», скончался во вторник, 29 октября, после продолжительной болезни. Об этом говорится на сайте Роскосмоса.

Анфимов — член Российской академии наук, Международной академии астронавтики, Российской академии космонавтики имени К.Э.Циолковского. С 2000 по 2008 год он занимал пост генерального директора ЦНИИмаш.

Орбитальная станция «Мир» была затоплена в Тихом океане в марте 2001 года. Одной из причин принятия решения о затоплении станции стал начавшийся необратимый процесс разрушения после серии технических поломок. Россия отказалась от дальнейшей эксплуатации станции «Мир» в пользу развития своего сегмента на Международной космической станции.