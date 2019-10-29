Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Медведев поручил до 1 апреля разрешить банкам узнавать доходы заемщиков

Медведев поручил до 1 апреля разрешить банкам узнавать доходы заемщиков

Ученые нашли простой способ, который поможет избежать проблем с сердцем

Ученые нашли простой способ, который поможет избежать проблем с сердцем
Глава МИД ДНР призвала Украину к выполнению мер контроля за перемирием в Донбассе

Глава МИД ДНР призвала Украину к выполнению мер контроля за перемирием в Донбассе

 Минюст Украины просит «Миротворец» не публиковать данные россиян из ЕСПЧ

Минюст Украины просит «Миротворец» не публиковать данные россиян из ЕСПЧ
Турция создаст зону безопасности в Сирии при помощи России

Турция создаст зону безопасности в Сирии при помощи России

 Турция не исключила пребывание некоторых курдских боевиков в зоне «Источника мира»

Турция не исключила пребывание некоторых курдских боевиков в зоне «Источника мира»
Медведев поручил до 1 апреля разрешить банкам узнавать доходы заемщиков

Медведев поручил до 1 апреля разрешить банкам узнавать доходы заемщиков

Ученые нашли простой способ, который поможет избежать проблем с сердцем

Ученые нашли простой способ, который поможет избежать проблем с сердцем
Глава МИД ДНР призвала Украину к выполнению мер контроля за перемирием в Донбассе

Глава МИД ДНР призвала Украину к выполнению мер контроля за перемирием в Донбассе

 Минюст Украины просит «Миротворец» не публиковать данные россиян из ЕСПЧ

Минюст Украины просит «Миротворец» не публиковать данные россиян из ЕСПЧ
Турция создаст зону безопасности в Сирии при помощи России

Турция создаст зону безопасности в Сирии при помощи России

 Турция не исключила пребывание некоторых курдских боевиков в зоне «Источника мира»

Турция не исключила пребывание некоторых курдских боевиков в зоне «Источника мира»
18:28   29 Октября 2019
Россия

Умер академик, руководивший сведением с орбиты станции «Мир»

Умер академик, руководивший сведением с орбиты станции «Мир»

Академик Николай Анфимов, руководивший сведением с орбиты станции «Мир», скончался во вторник, 29 октября, после продолжительной болезни. Об этом говорится на сайте Роскосмоса.

Анфимов — член Российской академии наук, Международной академии астронавтики, Российской академии космонавтики имени К.Э.Циолковского. С 2000 по 2008 год он занимал пост генерального директора ЦНИИмаш.

Орбитальная станция «Мир» была затоплена в Тихом океане в марте 2001 года. Одной из причин принятия решения о затоплении станции стал начавшийся необратимый процесс разрушения после серии технических поломок. Россия отказалась от дальнейшей эксплуатации станции «Мир» в пользу развития своего сегмента на Международной космической станции.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Виктория Разумовская
#общество #роскосмос #академик

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...