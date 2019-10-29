Ученые нашли простой способ, который поможет избежать проблем с сердцем

Ученые из Университета штата Пенсильвания пришли к выводу, что при употреблении одного авокадо в день снижается уровень холестерина, а это положительно сказывается на состоянии сердечно сосудистой системы. Об этом во вторник, 29 октября, сообщает портал EurekAlert!.

По информации СМИ, в эксперименте ученых приняли участие 45 человек, у которых было диагностировано ожирение и лишний вес. Участников исследования разделили на три группы. Так, добровольцы первой группы в течение пяти недель придерживались диеты, добавив в рацион один авокадо в день. При этом второй и третьей группе участников поручили восполнять мононенасыщенные жирные кислоты с помощью других продуктов, богатых высоким содержанием «здоровых» жиров.

Затем ученые измерили у испытуемых уровень липопротеинов низкой плотности, являющихся основными переносчиками холестерина. Оказалось, что после пяти недели диеты с авокадо у участников эксперимента, употребляющих авокадо, показатель был значительно ниже, чем в начале исследования. Также у испытуемых врачи наблюдали более высокий уровень лютеина, обладающего свойствами антиоксиданта.

Одна из авторов эксперимента, профессор Пенни Крис-Этертон призвала людей чаще употреблять этот фрукт.

«Людям следует рассмотреть возможность включения авокадо в свой рацион полезным для здоровья способом, например, на тосте из цельной пшеницы или в виде овощного соуса», — сказала она.

Она подчеркнула, что в авокадо содержится целый комплекс полезных для организма питательных веществ. При этом профессор американского университета призвала ученых продолжить изучение свойств этого продукта.