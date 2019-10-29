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Глава МИД ДНР призвала Украину к выполнению мер контроля за перемирием в Донбассе

Глава МИД ДНР призвала Украину к выполнению мер контроля за перемирием в Донбассе

 Минюст Украины просит «Миротворец» не публиковать данные россиян из ЕСПЧ

Минюст Украины просит «Миротворец» не публиковать данные россиян из ЕСПЧ
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18:06   29 Октября 2019
Россия

Медведев поручил правоохранителям подумать, как повысить доверие бизнеса к судам

Медведев поручил правоохранителям подумать, как повысить доверие бизнеса к судам

Глава российского правительства Дмитрий Медведев поручил МВД, Минфину, ФСБ и Росгвардии разработать предложения по повышению доверия бизнеса к правоохранительной системе и судам. Об этом во вторник, 29 октября, пишет «Интерфакс». 

По информации СМИ, помимо перечисленных ведомств к работе по разработке предложений присоединятся сотрудники Следственного комитета России, уполномоченный при президенте по защите прав предпринимателей, Генеральная прокуратура и Верховный суд. Отмечается, что срок исполнения поручения — 16 декабря. 

Днем ранее премьер-министр России в ходе совещания заявил, что подписал перечень поручений, в котором предусмотрены меры по улучшению делового климата в стране, повышению конкурентоспособности и эффективности работы с внутренними финансовыми резервами.

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #медведев #политика #бизнес #общество #предприниматели

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