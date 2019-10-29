Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Медведев поручил до 1 апреля разрешить банкам узнавать доходы заемщиков

Медведев поручил до 1 апреля разрешить банкам узнавать доходы заемщиков

Ученые нашли простой способ, который поможет избежать проблем с сердцем

Ученые нашли простой способ, который поможет избежать проблем с сердцем
Глава МИД ДНР призвала Украину к выполнению мер контроля за перемирием в Донбассе

Глава МИД ДНР призвала Украину к выполнению мер контроля за перемирием в Донбассе

 Минюст Украины просит «Миротворец» не публиковать данные россиян из ЕСПЧ

Минюст Украины просит «Миротворец» не публиковать данные россиян из ЕСПЧ
Турция создаст зону безопасности в Сирии при помощи России

Турция создаст зону безопасности в Сирии при помощи России

 Турция не исключила пребывание некоторых курдских боевиков в зоне «Источника мира»

Турция не исключила пребывание некоторых курдских боевиков в зоне «Источника мира»
Медведев поручил до 1 апреля разрешить банкам узнавать доходы заемщиков

Медведев поручил до 1 апреля разрешить банкам узнавать доходы заемщиков

Ученые нашли простой способ, который поможет избежать проблем с сердцем

Ученые нашли простой способ, который поможет избежать проблем с сердцем
Глава МИД ДНР призвала Украину к выполнению мер контроля за перемирием в Донбассе

Глава МИД ДНР призвала Украину к выполнению мер контроля за перемирием в Донбассе

 Минюст Украины просит «Миротворец» не публиковать данные россиян из ЕСПЧ

Минюст Украины просит «Миротворец» не публиковать данные россиян из ЕСПЧ
Турция создаст зону безопасности в Сирии при помощи России

Турция создаст зону безопасности в Сирии при помощи России

 Турция не исключила пребывание некоторых курдских боевиков в зоне «Источника мира»

Турция не исключила пребывание некоторых курдских боевиков в зоне «Источника мира»
18:16   29 Октября 2019
Россия

Жилье для 400 обманутых дольщиков в Орловской области достроят к 2022 году

Жилье для 400 обманутых дольщиков в Орловской области достроят к 2022 году

Соответствующее соглашение подписал губернатор Орловской области Андрей Клычков с генеральным директором Фонда защиты прав граждан-участников долевого строительства Олегом Говоруном​​​. Об этом сообщил представитель регионального правительства.

По его словам, благодаря заключенному соглашению регион получил возможность решить вопросы обманутых дольщиков через механизмы Фонда защиты прав граждан– участников долевого строительства, а также за счет привлечения денег из федерального и регионального бюджетов. Дома для 400 обманутых дольщиков в Орловской области достроят к 2022 году.

Жилье для 400 обманутых дольщиков в Орловской области достроят к 2022 году

Для финансирования достройки проблемных объектов правительство предоставило 16 миллиардов рублей Фонду. Также запланировали выделить деньги из федерального бюджета в размере 16,5 миллиарда рублей. Перечень приоритетных субъектов, в которых федеральную программу защиту реализуют в первую очередь, уже утвердили, в их число вошла и Орловская область.

«Соглашение о софинансировании позволит восстановить права около 400 дольщиков в регионе», — добавил глава Фонда.

По словам Говорунова, решение Наблюдательного совета Фонда по определению механизмов восстановления прав граждан первых двух домов примут уже в ноябре 2019 года. Также примут решение по завершению строительства или выплате компенсаций.

Губернатор Орловской области Андрей Клычков добавил, что одна из основных целей Фонда — достроить дома. По его словам, соглашение поможет решить очень острый вопрос. Правительство области приложит все усилия, чтобы помочь обманутым дольщикам.

«В первую очередь решим вопросы по дольщикам домов № 83 по улице Панчука и № 5 по ул. Родзевича-Белевича в городе Орле», — добавил губернатор.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Анатолий Кубарев
#жилье #общество #орловская область #обманутые дольщики

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...