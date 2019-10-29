Жилье для 400 обманутых дольщиков в Орловской области достроят к 2022 году

Соответствующее соглашение подписал губернатор Орловской области Андрей Клычков с генеральным директором Фонда защиты прав граждан-участников долевого строительства Олегом Говоруном​​​. Об этом сообщил представитель регионального правительства.

По его словам, благодаря заключенному соглашению регион получил возможность решить вопросы обманутых дольщиков через механизмы Фонда защиты прав граждан– участников долевого строительства, а также за счет привлечения денег из федерального и регионального бюджетов. Дома для 400 обманутых дольщиков в Орловской области достроят к 2022 году.

Для финансирования достройки проблемных объектов правительство предоставило 16 миллиардов рублей Фонду. Также запланировали выделить деньги из федерального бюджета в размере 16,5 миллиарда рублей. Перечень приоритетных субъектов, в которых федеральную программу защиту реализуют в первую очередь, уже утвердили, в их число вошла и Орловская область.

«Соглашение о софинансировании позволит восстановить права около 400 дольщиков в регионе», — добавил глава Фонда.

По словам Говорунова, решение Наблюдательного совета Фонда по определению механизмов восстановления прав граждан первых двух домов примут уже в ноябре 2019 года. Также примут решение по завершению строительства или выплате компенсаций.

Губернатор Орловской области Андрей Клычков добавил, что одна из основных целей Фонда — достроить дома. По его словам, соглашение поможет решить очень острый вопрос. Правительство области приложит все усилия, чтобы помочь обманутым дольщикам.