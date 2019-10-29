Жилье для 400 обманутых дольщиков в Орловской области достроят к 2022 году
Соответствующее соглашение подписал губернатор Орловской области Андрей Клычков с генеральным директором Фонда защиты прав граждан-участников долевого строительства Олегом Говоруном. Об этом сообщил представитель регионального правительства.
По его словам, благодаря заключенному соглашению регион получил возможность решить вопросы обманутых дольщиков через механизмы Фонда защиты прав граждан– участников долевого строительства, а также за счет привлечения денег из федерального и регионального бюджетов. Дома для 400 обманутых дольщиков в Орловской области достроят к 2022 году.
Для финансирования достройки проблемных объектов правительство предоставило 16 миллиардов рублей Фонду. Также запланировали выделить деньги из федерального бюджета в размере 16,5 миллиарда рублей. Перечень приоритетных субъектов, в которых федеральную программу защиту реализуют в первую очередь, уже утвердили, в их число вошла и Орловская область.
«Соглашение о софинансировании позволит восстановить права около 400 дольщиков в регионе», — добавил глава Фонда.
По словам Говорунова, решение Наблюдательного совета Фонда по определению механизмов восстановления прав граждан первых двух домов примут уже в ноябре 2019 года. Также примут решение по завершению строительства или выплате компенсаций.
Губернатор Орловской области Андрей Клычков добавил, что одна из основных целей Фонда — достроить дома. По его словам, соглашение поможет решить очень острый вопрос. Правительство области приложит все усилия, чтобы помочь обманутым дольщикам.
«В первую очередь решим вопросы по дольщикам домов № 83 по улице Панчука и № 5 по ул. Родзевича-Белевича в городе Орле», — добавил губернатор.