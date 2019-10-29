Шойгу заявил о досрочном отводе курдских вооруженных подразделений на северо-востоке Сирии

Отвод курдских вооруженных подразделений из зоны безопасности в Сирии в соответствии с сочинскими договоренностями завершен досрочно. Об этом 29 октября сообщил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.

«Отвод вооруженных подразделений с территории, где должен быть создан коридор безопасности, досрочно закончен. Туда зашли и сирийские пограничники, и наша военная полиция», — заявил министр.

Речь об этом зашла на переговорах с главой Минобороны Армении Давидом Тонояном. Шойгу подчеркнул, что у обоих государств есть «огромный опыт по ведению борьбы с международным терроризмом». Офицеры двух стран накапливают опыт в том числе в САР по части гуманитарного содействия, по линии разминирования.

Анкара 9 октября начала в арабской стране антитеррористическую операцию «Источник мира» против курдов из «Демократических сил Сирии». Турецкие военные должны были очистить от радикальных курдов приграничную зону и часть стратегической трассы М4.

22 октября президент Турции Тайип Эрдоган договорился с российским коллегой Владимиром Путиным организовать 30-километровую буферную зону в северной части Сирии. Для этого курдам из бандформирований было дано 150 часов, чтобы покинуть буферную зону. Позже силы Анкары и Москвы приступят к патрулированию территории.