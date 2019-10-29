Глава МИД ДНР призвала Украину к выполнению мер контроля за перемирием в Донбассе

Глава МИД ДНР Наталья Никонорова заявила, что украинские силовики все чаще нарушают режим прекращения огня в Донбассе и призвала вернуться к неукоснительному выполнению дополнительных мер по контролю за перемирием. Об этом стало известно 29 октября, сообщает РИА Новости.

Во вторник во время встречи контактной группы в Минске Никонорова заявила, что ее беспокоит тенденция увеличения нарушений режима прекращения огня со стороны украинских силовиков.

«В этой связи необходимо вернуться к неукоснительному выполнению согласованных дополнительных мер усиления и контроля перемирия, в частности, проводить разбирательства и применять соответствующие меры ответственности к виновным», – призвала она.

Согласованное контактной группой бессрочное перемирие действует с 21 июля в Донбассе. Впервые за время конфликта его дополнили мерами по обеспечению, в том числе был введен запрет на ведение любого вида огня и диверсионную деятельность.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее поприветствовал начало процесса отвода сил и средств на участке населенного пункта Золотое в Донбассе.