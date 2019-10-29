Минюст Украины просит «Миротворец» не публиковать данные россиян из ЕСПЧ

Замминистра юстиции Украины Иван Лищина призвал сайт «Миротворец» не публиковать информацию о россиянах, представляющих РФ в ЕСПЧ по делам Украины против России. Об этом чиновник заявил в своем Facebook.

«Минюст <…> просит воздержаться от публикации информации о некоторых лицах, представляющих РФ или предоставляющих доказательства/показания по межгосударственным делам Украины против России, до рассмотрения дела по существу и вынесения решения ЕСПЧ», — заявил Лищина.

После слушания по делу Украины против РФ 11 сентября в ЕСПЧ российское правительство направило в украинский Минюст жалобу, в которой говорится о внесении личных данных представителей России в ЕСПЧ в базу сайта «Миротворец». Правительство РФ расценило это как запугивание и давление на страну и потребовало у ЕСПЧ прекратить рассмотрение дела.

Напомним, на украинском «Миротворце» публикуют личные данные «изменников родины» — неугодных журналистов, ополченцев ЛДНР, деятелей культуры и так далее. Ранее на сайт попала жена президента Украины Владимира Зеленского — Елена Зеленская: по мнению администраторов ресурса, она стала информатором «незаконных вооруженных формирований» после репоста в Facebook пятилетней давности.