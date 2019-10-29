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 Минюст Украины просит «Миротворец» не публиковать данные россиян из ЕСПЧ

Минюст Украины просит «Миротворец» не публиковать данные россиян из ЕСПЧ
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17:54   29 Октября 2019
Ближнее зарубежье

Минюст Украины просит «Миротворец» не публиковать данные россиян из ЕСПЧ

Минюст Украины просит «Миротворец» не публиковать данные россиян из ЕСПЧ

Замминистра юстиции Украины Иван Лищина призвал сайт «Миротворец» не публиковать информацию о россиянах, представляющих РФ в ЕСПЧ по делам Украины против России. Об этом чиновник заявил в своем Facebook.

«Минюст <…> просит воздержаться от публикации информации о некоторых лицах, представляющих РФ или предоставляющих доказательства/показания по межгосударственным делам Украины против России, до рассмотрения дела по существу и вынесения решения ЕСПЧ», — заявил Лищина.

После слушания по делу Украины против РФ 11 сентября в ЕСПЧ российское правительство направило в украинский Минюст жалобу, в которой говорится о внесении личных данных представителей России в ЕСПЧ в базу сайта «Миротворец». Правительство РФ расценило это как запугивание и давление на страну и потребовало у ЕСПЧ прекратить рассмотрение дела.

Минюст Украины просит «Миротворец» не публиковать данные россиян из ЕСПЧ

Напомним, на украинском «Миротворце» публикуют личные данные «изменников родины» — неугодных журналистов, ополченцев ЛДНР, деятелей культуры и так далее. Ранее на сайт попала жена президента Украины Владимира Зеленского — Елена Зеленская: по мнению администраторов ресурса, она стала информатором «незаконных вооруженных формирований» после репоста в Facebook пятилетней давности.

Минюст Украины просит «Миротворец» не публиковать данные россиян из ЕСПЧ

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Автор: Тимофей Булочкин
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