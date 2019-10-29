Кобылкин похвалил детей за участие в конкурсе рисунков «Разноцветные капли»

Всероссийский конкурс детских рисунков «Разноцветные капли», который проводило министерство природных ресурсов и экологии в рамках федеральной целевой программы «Вода России», закончился. Работы отправили восемь тысяч детей от трех до 18 лет из 80 регионов.

В 2019 году победитель в номинации «Водоем моего родного края» получил специальный приз от главы Минприроды Дмитрия Кобылкина. Министр лично осмотрел все работы в 18 номинациях и назвал лучшим рисунок Ирины Байбак из Приморского края.

«Отдавать предпочтение, глядя на результаты творчества, непросто. Все рисунки достойны высокой оценки», — добавил Дмитрий Кобылкин.

По его словам, каждый год увеличивается количество участников и это здорово, ведь тем самым дети и подростки демонстрируют неравнодушие к вопросам благополучия окружающей среды. Если в раннем возрасте развивать высокий уровень экологической осознанности, тогда получится сберечь планету для будущих поколений.

Авторов трех лучших работ в каждой номинации наградили подарочными сертификатами и полезными экопризами — «Водной энциклопедией» и экосумкой. Полный список победителей обнародовали на портале. Рисунки войдут в очередной тираж ежегодного «Водного календаря»