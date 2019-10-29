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17:38   29 Октября 2019
Россия

Министры обороны России и Армении подписали план сотрудничества

Министры обороны России и Армении подписали план сотрудничества

Главы оборонных ведомств России и Армении подписали план сотрудничества во вторник, 29 октября, на переговорах в Ереване. С российской стороны документ подписал Сергей Шойгу, с армянской — Давид Тоноян.

На переговорах Шойгу оценил сотрудничество двух министерств, в том числе на международных площадках, включая партнеров, вовлеченных в орбиту Договора о коллективной безопасности.

«Это и совместные учения, которые проходят на разных полигонах, но, тем не менее, посвящены одному — чтобы наши войска были более слаженными, чтобы наши командиры понимали друг друга лучше», — подчеркнул российский министр.  

По его словам, нарастает объем учебных программ. Большое количество офицеров ВС Армении сейчас проходят обучение в военных академиях РФ. В планах их число увеличить.

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Автор: Виктория Разумовская
#россия #шойгу #армения #сотрудничество

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