Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Святой Августин стал причиной потасовки между украинскими экспертами в эфире у Соловьева

Святой Августин стал причиной потасовки между украинскими экспертами в эфире у Соловьева

 Сбежавший из РФ Губайдулин объявлен в международный розыск

Сбежавший из РФ Губайдулин объявлен в международный розыск
Джабаров оценил перспективу отвода войск в Донбассе

Джабаров оценил перспективу отвода войск в Донбассе

 Украина проведет военные учения на границе с Крымом

Украина проведет военные учения на границе с Крымом
Криминалист раскритиковал доказательство «гибели» аль-Багдади в виде трусов с ДНК

Криминалист раскритиковал доказательство «гибели» аль-Багдади в виде трусов с ДНК

 Путин поздравил президента Кубы с избранием на пост

Путин поздравил президента Кубы с избранием на пост
Святой Августин стал причиной потасовки между украинскими экспертами в эфире у Соловьева

Святой Августин стал причиной потасовки между украинскими экспертами в эфире у Соловьева

 Сбежавший из РФ Губайдулин объявлен в международный розыск

Сбежавший из РФ Губайдулин объявлен в международный розыск
Джабаров оценил перспективу отвода войск в Донбассе

Джабаров оценил перспективу отвода войск в Донбассе

 Украина проведет военные учения на границе с Крымом

Украина проведет военные учения на границе с Крымом
Криминалист раскритиковал доказательство «гибели» аль-Багдади в виде трусов с ДНК

Криминалист раскритиковал доказательство «гибели» аль-Багдади в виде трусов с ДНК

 Путин поздравил президента Кубы с избранием на пост

Путин поздравил президента Кубы с избранием на пост
17:09   29 Октября 2019
Весь мир

Путин поздравил президента Кубы с избранием на пост

Путин поздравил президента Кубы с избранием на пост

Глава государства Владимир Путин поздравил нового главу Кубы Мигеля Диас-Канеля Бермудеса с избранием на президентский пост. Лидер РФ отметил независимые взгляды Кубы, а также успехи в решении сложных социально-экономических вопросов.

Сейчас Бермудес находится с официальным визитом в России. Он уже побывал в Петербурге, а 29 октября прибыл в Москву, где уже провел переговоры с премьером Дмитрием Медведевым и встретился с Путиным.

Президент РФ, поздравив Бермудеса, отметил, что на Кубе и в России очень хорошо знают историю отношений этих двух стран. По его словам, Россия всегда с симпатией относилась к независимой позиции Кубы, к ее суверенной политике.

«Я хотел бы отметить, что в этом году у вас такой развернутый визит, вы побывали в нескольких местах. Надеюсь, все это было и интересно, и в пользу», — сказал президент РФ. 

Мигель Диас-Канель Бермудес — первый президент в истории Кубы. Эта должность была учреждена в соответствии c новой конституцией, принятой в этом году. Возглавлявший Кубу с 2008 года Рауль Кастро официально отошел от руководства страны в апреле 2018 года.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Виктория Разумовская
#путин #политика #куба #бермудес

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...