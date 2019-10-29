Путин поздравил президента Кубы с избранием на пост

Глава государства Владимир Путин поздравил нового главу Кубы Мигеля Диас-Канеля Бермудеса с избранием на президентский пост. Лидер РФ отметил независимые взгляды Кубы, а также успехи в решении сложных социально-экономических вопросов.

Сейчас Бермудес находится с официальным визитом в России. Он уже побывал в Петербурге, а 29 октября прибыл в Москву, где уже провел переговоры с премьером Дмитрием Медведевым и встретился с Путиным.

Президент РФ, поздравив Бермудеса, отметил, что на Кубе и в России очень хорошо знают историю отношений этих двух стран. По его словам, Россия всегда с симпатией относилась к независимой позиции Кубы, к ее суверенной политике.

«Я хотел бы отметить, что в этом году у вас такой развернутый визит, вы побывали в нескольких местах. Надеюсь, все это было и интересно, и в пользу», — сказал президент РФ.

Мигель Диас-Канель Бермудес — первый президент в истории Кубы. Эта должность была учреждена в соответствии c новой конституцией, принятой в этом году. Возглавлявший Кубу с 2008 года Рауль Кастро официально отошел от руководства страны в апреле 2018 года.