Участника незаконной акции 27 июля в центре Москвы Айдара Губайдулина, сбежавшего из России, несмотря на подписку о невызде, объявили в международный розыск. Об этом сообщили во вторник, 29 октября в Басманном суде Москвы..

По информации пресс-секретаря суда Юноны Царевой, следственные органы направили в Басманный суд ходатайство о заочном аресте Губайдулина, обвиняемого в применении насилия опасного для жизни или здоровья в отношении представителя власти.

«Судебное заседание назначено на 16:00», — заявила представитель суда.

Как сообщает ТАСС, адвокат Максим Пашков попросил следователя отложить заседание в связи с тем, что он занят в другом процессе и не сможет присутствовать.

В сентябре Губайдулина освободили из СИЗО под подписку о невыезде, однако уже в октябре стало известно, что он сбежал из России. Он сам сообщил об этом в соцсетях.