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17:21   29 Октября 2019
Россия

Сбежавший из РФ Губайдулин объявлен в международный розыск

Сбежавший из РФ Губайдулин объявлен в международный розыск

Участника незаконной акции 27 июля в центре Москвы Айдара Губайдулина, сбежавшего из России, несмотря на подписку о невызде, объявили в международный розыск. Об этом сообщили во вторник, 29 октября в Басманном суде Москвы.. 

По информации пресс-секретаря суда Юноны Царевой, следственные органы направили в Басманный суд ходатайство о заочном аресте Губайдулина, обвиняемого в применении насилия опасного для жизни или здоровья в отношении представителя власти. 

«Судебное заседание назначено на 16:00», — заявила представитель суда. 

Как сообщает ТАСС, адвокат Максим Пашков попросил следователя отложить заседание в связи с тем, что он занят в другом процессе и не сможет присутствовать. 

В сентябре Губайдулина освободили из СИЗО под подписку о невыезде, однако уже в октябре стало известно, что он сбежал из России. Он сам сообщил об этом в соцсетях.

 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #ск рф #политика #общество #подписка о невыезде

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