Святой Августин стал причиной потасовки между украинскими экспертами в эфире у Соловьева
Украинские эксперты Александр Семченко и Василь Вакаров поссорились во время съемки авторской программы Владимира Соловьева. Дело дошло до кулаков, однако беснующихся быстро разняли. «Царьград» связался с Семченко, чтобы узнать причины инцидента.
Политолог подчеркнул, что пылкий спор действительно имел место, а вот до драки все же не дошло. Причиной тому стало «прочтение Святого Августина», указал он.
«Просто есть определенные разногласия, которые обострились, был допущен личностный выпад. На этот выпад с моей стороны, думаю, был не совсем адекватный ответ. То есть можно было бы сказать, не поправляя галстука. Я поправил человеку [Вакарову] галстук. Он попытался меня ударить, но промахнулся. Вот, собственно, весь инцидент», — рассказал собеседник агентства.
Семченко уже попросил у Вакарова прощения и признал, что был не прав с галстуком. Тот принял извинения и также попросил простить его за поведение. Политолог уверен, что разногласия будут урегулированы.
«В конце концов, мы — граждане одной страны. У нас есть, конечно, проблемы, есть разные взгляды, есть разные оценки, но мы должны находить общий язык. Потому что как мы даже с телезрителями, вашими же зрителями на федеральных каналах, можем говорить о мире, если между собой общего языка не находим. Да, я понимаю, мы разные люди, у нас разные убеждения, разные взгляды, но уже с Василем мы находимся на пути поиска общего языка, по крайней мере в урегулировании этой ситуации. А там, степ бай степ, доберемся и до больших проблем», — подытожил эксперт из Украины.