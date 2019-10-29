Святой Августин стал причиной потасовки между украинскими экспертами в эфире у Соловьева

Украинские эксперты Александр Семченко и Василь Вакаров поссорились во время съемки авторской программы Владимира Соловьева. Дело дошло до кулаков, однако беснующихся быстро разняли. «Царьград» связался с Семченко, чтобы узнать причины инцидента.

Политолог подчеркнул, что пылкий спор действительно имел место, а вот до драки все же не дошло. Причиной тому стало «прочтение Святого Августина», указал он.

«Просто есть определенные разногласия, которые обострились, был допущен личностный выпад. На этот выпад с моей стороны, думаю, был не совсем адекватный ответ. То есть можно было бы сказать, не поправляя галстука. Я поправил человеку [Вакарову] галстук. Он попытался меня ударить, но промахнулся. Вот, собственно, весь инцидент», — рассказал собеседник агентства.

Семченко уже попросил у Вакарова прощения и признал, что был не прав с галстуком. Тот принял извинения и также попросил простить его за поведение. Политолог уверен, что разногласия будут урегулированы.