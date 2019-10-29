Первый заместитель аль-Багдади уничтожен военными США, заявил Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что первый заместитель главаря запрещенного в РФ ИГ* Абу Бакра аль-Багдади ликвидирован американскими военными.

«Только что подтверждено, что заместитель номер один Абу Бакра аль-Багдади уничтожен американскими военными. Скорее всего, он бы занял высший пост. Теперь и он мертв!» — написал американский президент в Twitter.

Имени заместителя главаря террористов Трамп не назвал. Также он не уточнил, проводилась ли против этого человека отдельная операция.

Напомним, ранее руководство США заявило, что провело спецоперацию по поимке аль-Багдади. В Вашингтоне заявляют, что террорист якобы взорвался в туннеле во время преследования, активировав пояс смертника, а потому опознать его тело не удалось — никаких фактов, подтверждающих смерть террористического лидера, США не предоставили. Американская сторона заявляет, что на месте был проведен ДНК-тест в полевых условиях, будто бы доказывающий, что труп принадлежит аль-Багдади. Остается неизвестным, откуда у США образец ДНК главы ИГ*.

*организация признана террористической и запрещена на территории России.