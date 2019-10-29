Подразделение российской военной полиции не обстреливали в Сирии

Представитель Центра по примирению враждующих сторон в САР опроверг сообщения об «обстреле» с турецкой стороны подразделений российской военной полиции на сирийском погранпереходе. По его словам, на пути следования патруля военной полиции РФ в САР прогремел взрыв, но жертв и пострадавших нет.

«Источником взрыва стал взрывпакет», — уточнили в центре.

Ранее в СМИ распространили информацию, что в населенном пункте Дербасия, который расположен в провинции Хасака, патруль российской военной полиции обстреляли неизвестные боевики. Корреспондент информационного агентства «САНА» учтонил, что в результате обстрела пострадали шесть сирийских граждан.

Параллельно с этим, медиаисточники, которые связаны с вооруженными бандформированиями курдов, распространили видео случившегося, при этом утверждая, что обстрел якобы производился «с турецкой стороны». Предположительно, курдские боевики попытались раскрутить очередной «вброс», чтобы подорвать обстановку на севере САР.

Турция 9 октября объявляла о старте антитеррористической операции «Источник мира» против курдов из «Демократических сил Сирии», которые оккупировали территории. Анкара планировала очистить от курдов-боевиков приграничную зону и часть стратегической трассы М4.

Позже США и Турция договорились прекратить огонь. Анкара приостановила операцию на 120 часов, чтобы курдские радикалы покинули захваченные территории. В противном случае, турецкие военные продолжили бы наступление до полного освобождения земель.

22 октября турецкий лидер Тайип Эрдоган встретился с российским коллегой Владимиром Путиным в Сочи. Президенты договорились создать 30-километровую зону безопасности в северной части Сирии и дали курдским радикалам 150 часов, чтобы покинуть буферную зону. Позже силы Анкары и Москвы приступят к патрулированию территории.