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16:40   29 Октября 2019
Весь мир

Подразделение российской военной полиции не обстреливали в Сирии

Подразделение российской военной полиции не обстреливали в Сирии

Представитель Центра по примирению враждующих сторон в САР опроверг сообщения об «обстреле» с турецкой стороны подразделений российской военной полиции на сирийском погранпереходе. По его словам, на пути следования патруля военной полиции РФ в САР прогремел взрыв, но жертв и пострадавших нет.

«Источником взрыва стал взрывпакет», — уточнили в центре.

Ранее в СМИ распространили информацию, что в населенном пункте Дербасия, который расположен в провинции Хасака, патруль российской военной полиции обстреляли неизвестные боевики. Корреспондент информационного агентства «САНА» учтонил, что в результате обстрела пострадали шесть сирийских граждан.

Параллельно с этим, медиаисточники, которые связаны с вооруженными бандформированиями курдов, распространили видео случившегося, при этом утверждая, что обстрел якобы производился «с турецкой стороны». Предположительно, курдские боевики попытались раскрутить очередной «вброс», чтобы подорвать обстановку на севере САР.

Подразделение российской военной полиции не обстреливали в Сирии

Турция 9 октября объявляла о старте антитеррористической операции «Источник мира» против курдов из «Демократических сил Сирии», которые оккупировали территории. Анкара планировала очистить от курдов-боевиков приграничную зону и часть стратегической трассы М4.

Позже США и Турция договорились прекратить огонь. Анкара приостановила операцию на 120 часов, чтобы курдские радикалы покинули захваченные территории. В противном случае, турецкие военные продолжили бы наступление до полного освобождения земель.

22 октября турецкий лидер Тайип Эрдоган встретился с российским коллегой Владимиром Путиным в Сочи. Президенты договорились создать 30-километровую зону безопасности в северной части Сирии и дали курдским радикалам 150 часов, чтобы покинуть буферную зону. Позже силы Анкары и Москвы приступят к патрулированию территории.

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #сирия #обстрел #общество

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